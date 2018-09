Mais notícias de Negócios: produção de motos salta 31% no Brasil

01:00 · 13.09.2018

A produção de motos no Brasil somou 105.336 unidades em agosto, um avanço de 31,4% em relação a igual mês de 2017. Além disso, o volume fabricado foi melhor desde outubro de 2015 (104.388 motos). As informações são da Abraciclo, que representa o setor.

Irregularidades

Oi, Claro e Vivo são multadas em R$ 9,3 mi

As operadoras Oi, Claro e Vivo foram condenadas a pagar R$ 9,3 milhões por violar direitos dos consumidores. Essa é a maior multa já aplicada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. As empresas cometeram irregularidades na venda dos chamados serviços adicionados.

Evento na Fiec

Oportunidades de negócios na Suíça

As oportunidades de negócios entre o Ceará e a Suíça serão apresentadas, no próximo dia 20, na Fiec, durante o evento "Relações Suíça & Ceará - Oportunidades e Perspectivas de Negócios e Investimentos". Trata-se de uma promoção da Embaixada da Suíça no Brasil e da Swiss Business Hub.

AMBEV

Campanha estimula o consumo responsável

A Ambev promove, nesta sexta (14), o Dia de Responsa, data criada pela companhia no Brasil para promover o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Em Fortaleza, a programação começará com um café da manhã e um encontro com a imprensa para debater o tema.