Mais notícias de Negócios: Prefeitura divulga detalhes sobre IPTU

00:00 · 09.01.2017

Nesta manhã

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), realiza hoje, às 9h30, coletiva de imprensa sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017, divulgando o calendário de pagamento do imposto, o envio dos boletos, etc.

Rio Grande do Norte

Refinaria Clara Camarão bate recorde

A Refinaria Potiguar Clara Camarão, em Guamaré, a cerca de 180 quilômetros de Natal, bateu recorde de produção de querosene de aviação na última semana de 2016. Foram produzidos 17 milhões de litros mensais, o que possibilita abastecer mais de 800 voos por mês.

Investigação

Ricardo Mansur está na mira de juiz nos EUA

Dezoito anos após a falência das lojas Mappin e Mesbla, investigadores privados afirmam que Ricardo Mansur possui bens não declarados no exterior. Assinaturas do empresário em movimentações de contas bancárias em nome de empresa com sede nos EUA seriam consideradas indícios.

Pessoas físicas

Cresce demanda por robôs de investimento

Apesar de tímida, a adesão a robôs de investimento vem ganhando terreno desde 2016. A gaúcha Oi Warren é a mais nova fintech a entrar no ramo. A companhia começou a operar na semana passada com 500 investidores, mas já possui uma fila de espera de cerca de 14 mil interessados.