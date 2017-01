Mais notícias de Negócios: Preços sobem antes de reunião da Opep

00:00 · 21.01.2017

Petróleo

Os preços do petróleo subiram mais de 2% nesta sexta-feira (20) devido a expectativas de que importantes produtores possam demonstrar algum comprometimento com o acordo firmado para cortar a produção global.

A partir de segunda

ABIH-CE promove roadshow no NE

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará, (ABIH-CE) realiza a partir de segunda-feira (23) vai percorrer as cidades de Mossoró, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador, para divulgar o destino Ceará.

Gestão de energia

Nova solução reduz gastos em até 40%

A Ingram Micro Brasil apresenta a solução Gestão e Eficiência Energética que ajudar as empresas a diminuírem em até 40% os gastos com energia elétrica, evitando o desperdício.

Indústria de máquinas

BB vai oferecer consórcio e crédito

O Banco do Brasil (BB) assinou nessa sexta-feira (20) com a Abimaq, entidade que representa a indústria nacional de bens de capital, um convênio que prevê a oferta de consórcios e crédito destinado à promoção, pela internet, de produtos exportados pelo setor.

Concorrentes

Grupos se unem para recuperação da Oi

Diante da insatisfação de credores da Oi com seu plano de reestruturação, grupos têm surgido para propor alternativas à renegociação das dívidas da Oi. Um consórcio de investidores está sentando à mesa de negociações para unir forças com concorrentes e garantir a preferência dos credores. O grupo inclui ex-presidentes da Claro e da TIM.

Mercadinho São Luiz

Evento com produtor do jamón Pata Negra

O Mercadinhos São Luiz promoverá, no dia 24, às 19h, um workshop com o presidente do grupo Josep Llorens I Fills, empresa produtora de iguarias da culinária espanhola como o Jamón Ibérico e o Jamón Serrano, assinados por Josep Ramón Llorens Requena. O Jamon Ibérico ganhou o apelido de Pata Negra por ser feito a partir do pernil traseiro. Inscrições gratuitas pelo telefone: 3131-2800.

Cinto de segurança

Ford convoca recall do modelo Fusion

A Ford convocou recall dos veículos Ford Fusion. Os proprietários devem procurar concessionária da marca para aplicação de um revestimento isolante em uma peça dos cintos de segurança. Para mais informações, a empresa disponibiliza o telefone 0800-703-3673.

No Nordeste

Geração X é a que mais paga parcelas em dia

Os consumidores que tem entre 41e 50 anos - Geração X - foram os que mais honraram compromissos parcelados no Nordeste em dezembro, diz a MultiCrédito. O resultado regional difere da realidade do País, onde os Baby Boomers (mais de 60 anos) lideram o controle de gastos.

Segunda-feira

Governador realiza reunião do Mapp

Nesta segunda-feira (23), o governador Camilo Santana realizará a Reunião de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (Mapp), que contará com a presença de todos os secretários do governo. O evento ocorrerá às 9h, no pavilhão da Residência Oficial. O Mapp foi criado para acompanhar todas as ações de governo e as gestões financeiras e de pessoal.

A taxistas

Sefaz-CE autoriza devolução de ICMS

A Secretariada Fazenda do Ceará (Sefaz) autorizou a devolução do pagamento do ICMS referente às vagas de taxistas da última licitação. Os processos são analisados de forma individual. Até agora, cerca de 80 taxistas entraram com processos individuais. Segundo a Sefaz, a quantia a ser paga será 5% do valor da Nota Fiscal do carro adquirido pelo taxista.

Sensor de ocupação

Mercedes comunica recall de veículos

A Mercedes-Benz convocou os proprietários dos veículos classes GLE 450 AMG, GLE 63 AMG, GLE 63 AMG COUPÉ, GLE 400 COUPÉ, GL 63 AMG e GLS 63 AMG, a agendarem junto a uma concessionária da marca, a atualização gratuita do sistema de ocupação do assento do banco dianteiro do passageiro. Mais informações pelo telefone 0800 970 9090.

Franquia de idiomas

CNA mapeou 15 cidades no Ceará

A rede de ensino de idiomas CNA mapeou 15 municípios no estado do Ceará com potencial para abertura desse modelo de negócios. A empresa irá oferecer até R$ 55 mil em benefícios para novos franqueados.

Termina no fim do mês

Prazo para regularizar Simples

As micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional que foram excluídas desse regime de tributação em dezembro, têm até o dia 31 de janeiro para parcelarem os seus débitos e pedirem a reinclusão. Dos 299 mil pequenos negócios que perderam o direito ao Simples no ano passado, aproximadamente 78 mil já aderiram ao parcelamento de até 120 meses.