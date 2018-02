Mais notícias de Negócios: Preço médio da gasolina será de R$ 1,5432 nas refinarias

01:00 · 21.02.2018

A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor hoje (21), o preço médio do litro da gasolina A sem tributos nas refinarias será de R$ 1,5432. O valor médio nacional do litro do diesel A será de R$ 1,7360. A Petrobras passou a divulgar em seu site o preço médio nacional do litro dos combustíveis.

De clientes

Programa dos Correios renegocia dívidas

Os Correios vão receber propostas de renegociação de dívidas de clientes que respondem a processos judiciais abertos pela estatal até o dia 28 de março. Segundo a empresa, 11 mil processos podem se enquadrar no programa. O valor total das dívidas, sem considerar os juros, se aproxima de R$ 1,2 bilhão.

Mudança

GPA: Ronaldo Iabrudi deixa cargo de CEO

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) anunciou a saída de Ronaldo Iabrudi do cargo de diretor presidente, que passa a ser de Peter Estermann. Iabrudi será indicado ao posto de co-vice-presidente do Conselho de Administração. Ele também permanecerá na presidência do Conselho de Administração da Via Varejo.

Distribuidores

Eletrobras: comprador deverá aplicar R$ 13 bi

O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, disse ontem, que os futuros compradores das distribuidoras de energia da Eletrobras terão de investir R$ 13 bilhões nos próximos anos. O governo aprovou a privatização de seis distribuidoras da Eletrobras pelo valor simbólico de R$ 50 mil.

No Brasil

GM prevê crescimento de 20% do mercado

A norte-americana GM, que no Brasil produz os carros da marca Chevrolet, espera que o mercado brasileiro de veículos cresça em torno de 20% em 2018, afirmou, ontem, o presidente da empresa para a região do Mercosul, Carlos Zarlenga. "Começamos um novo ciclo de crescimento da indústria automotiva", disse.

Montadoras

Rota 2030 deve sair ainda neste mês

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, afirmou que está finalizando o texto da Rota 2030, que substitui o Inovar-Auto, e que o plano será anunciado neste mês. O principal entrave é sobre a concessão de R$ 1,5 bilhão do governo para que as montadoras invistam em pesquisa e desenvolvimento. O tema é discutido com o Ministério da Fazenda.

Reestruturação

S&P rebaixa a nota da Odebrecht

A agência de classificação de risco S&P Global Ratings anunciou o rebaixamento da nota de crédito da Odebrecht de CCC+ para CCC na escala global, por enxergar maior risco na reestruturação da dívida da empresa. A S&P disse que a Odebrecht "continua enfrentando dificuldades na recuperação de seu negócio, na gestão do capital de giro e na capacidade de recompor sua carteira de obras".

Companhia aérea

Air Italy pretende desbancar a Alitalia

A Itália conta com uma nova companhia aérea, a Air Italy, que nasce com a missão de desbancar a líder Alitalia, mergulhada em dívidas. A Air Italy é a nova face da Meridiana, empresa que teve 49% de suas ações adquiridas pela Qatar Airways.

Hoje

Investidores do Cipp conhecem BS Design

Empresários e diretores das empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) vão realizar uma visita técnica ao edifício BS Design Corporate Towers. O empresário Beto Studart receberá os convidados hoje (21), a partir das 8 horas.

No Brasil

Google lança aplicativo único para pagamentos

O Google anunciou, nessa terça-feira (20), a chegada do Google Pay ao Brasil, aplicativo que unifica os serviços do Pagar com Google (Google Wallet), voltado para as compras online, e do Android Pay, de pagamento por aproximação em lojas físicas.

À Rhône Capital

Fogo de Chão: venda por US$ 560 milhões

O grupo de investimentos Rhône Capital anunciou, ontem (20), um acordo para comprar a rede de churrascarias Fogo de Chão por US$ 560 milhões. Com a transação, os acionistas da empresa brasileira receberão US$ 15,75 por ação.

Após incêndio

IPTU: Correios garante entrega de boletos

Em nota, os Correios dizem que garantem a entrega dos boletos de IPTU postados no prazo pela Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin). Segundo os Correios, a decisão de não enviar o boleto para a casa do contribuinte é uma opção da Sefin e não pode ser justificada pelo incêndio no CTCE Fortaleza.

Nova gestão

AJE quer simplificar empreendedorismo

O empresário Yuri Torquato assume a coordenação geral da Associação de Jovens Empresários para 2018 trazendo como principal bandeira a desburocratização. A posse oficial da nova gestão acontecerá durante solenidade no auditório da FIEC, no próximo dia 6 de março, a partir das 19h.

Ideias em debate

Fórum na Fiec recebe presidente do BNDES

O economista Paulo Rabello de Castro, presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é o convidado da próxima edição do Fórum Industrial Ideias em Debate. O evento acontecerá amanhã (22), às 18h30, no auditório Waldyr Diogo, na FIEC. O evento é gratuito. Mais detalhes no www1.Sfiec.Org.Br.

2,9 milhões de t

Produção de aço bruto cresce 1,3% em janeiro

A produção brasileira de aço bruto totalizou 2,9 milhões de toneladas em janeiro deste ano, expansão de 1,3% ante igual mês de 2017. Já a produção de laminados somou 1,9 milhão de toneladas, alta de 6,3% ante janeiro do ano passado. Os números foram divulgados ontem (20) pelo Instituto Aço Brasil (IABr).