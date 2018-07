Mais notícias de Negócios: preço médio da gasolina é mantido nas refinarias

01:00 · 06.07.2018

A Petrobras anunciou, nessa quinta-feira (5), que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias será mantido em R$ 2,0033 nesta sexta-feira, dia 6 de julho. Já o preço do diesel segue congelado em R$ 2,0316.

Voos

Gol: demanda total cresce 4,6% em junho

A Gol anunciou, ontem, números prévios de junho, mês em que registrou aumento de 4,6% na demanda (indicador RPK) sobre junho de 2017, ao passo que a oferta (ASK) cresceu 4,7% no período. A taxa de ocupação total ficou em 78,0%, 0,1 ponto percentual abaixo do mesmo mês de 2017.

Desenvolvimento

Startups: BNDES lança programa

Empresas inovadoras vão contar com apoio do projeto BNDES Garagem, programa de desenvolvimento de startups. O programa piloto, lançado, ontem (5), pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), destinará R$ 10 milhões para apoiar a criação e aceleração do desenvolvimento de startups neste e no próximo ano.

Entretenimento

Beach Park anuncia novidades hoje

As novidades do Beach Park Entretenimento serão apresentadas em coletiva com a presença da diretoria do Beach Park e do governador do Estado, hoje (6), às 12h30, no Vacation Club do parque aquático do Beach Park.

TIM e Assurant

Ação estimula troca de smartphone

A TIM lançou um programa de fidelidade que garante a troca de smartphones após um ano com descontos vantajosos no novo aparelho. O TIM Troca Smart é uma parceria com a Assurant - empresa especialista em gestão de risco e proteção de bens - e inclui também o seguro contra roubo e outros danos causados ao aparelho.

Informa agência

Megaleilão do pré-sal pode atrair R$ 400 bi

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Décio Oddone, disse que as áreas que o governo vai oferecer no megaleilão do pré-sal em análise no Congresso devem demandar até 17 plataformas de produção, com aporte de US$ 102 bilhões (R$ 402 bi).

Segundo o IPEA

Greve fez investimento despencar 11,3%

A greve de caminhoneiros derrubou os investimentos no País em maio, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) teve retração de 11,3% em relação a abril.

Porto do Mucuripe

Dragagem: ordem de serviço assinada hoje

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Valter Casimiro, visita Fortaleza, hoje (6), para assinar a ordem de serviço para a dragagem do Porto. A obra será iniciada em julho e terá duração de quatro meses. A obra vai viabilizar a atracação de navios para a movimentação de passageiros.

Pague Menos e Rappi

Parceria entrega compras em minutos

A rede de farmácias Pague Menos passou a oferecer seus produtos por meio do aplicativo de entregas Rappi. Em minutos as compras efetuadas pelo aplicativo ou site da Rappi chegam até a casa do comprador. Atualmente, o serviço está disponível em Fortaleza e São Paulo.

Delivery de alimentos

Uber Eats prospecta mercado de Fortaleza

A Uber enviou por e-mail, ontem, para os usuários de Fortaleza, uma pesquisa prospectando o mercado local para a possibilidade de inserir o serviço Uber Eats. A plataforma, que já funciona em São Paulo, por exemplo, oferece o serviço de transporte e entrega de alimentos.