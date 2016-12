Mais notícias de Negócios: Prazo para pagar 13º termina hoje

00:00 · 20.12.2016

2ª parcela

As empresas devem depositar hoje (20) na conta dos trabalhadores da iniciativa privada a 2ª parcela do 13º salário, conforme prevê a legislação. No caso dos servidores estaduais, o Governo do Ceará informou que o pagamento ocorrerá nesta quinta-feira (22), injetando cerca de R$ 400 milhões na economia local.

Natal

Outback tem bebidas pela metade do preço

Para celebrar o Natal, o Outback Steakhouse realizará, no próximo dia 25, o Billabong Day, data especial em que os itens do cardápio de bebidas da casa serão servidos com 50% de desconto (exceto cervejas importadas, garrafas de vinho e destilados). No dia 25, os restaurantes da rede em Fortaleza vão abrir das 17h às 22h30. Já no dia 24, o funcionamento será entre 11h30 e 16h.

Empreendedorismo

Programa prestou 55 mil serviços

O Programa de Empreendedorismo Sustentável, realizado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, prestou mais de 55 mil serviços em três anos de atividade, ultrapassando a meta estabelecida de 10 mil atendimentos um ano antes do previsto. A iniciativa oferece apoio aos micros e pequenos empreendedores.

Aponta FGV

IGP-M fica em 0,41% na 2ª prévia do mês

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,41% na segunda prévia de dezembro, ante avanço de 0,02% na segunda prévia do mesmo índice de novembro. A informação foi divulgada ontem (19) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumulou um aumento de 7,04% no ano de 2016.

Em 2017

Latam espera margem de 6% a 8%

A Latam Airlines, maior grupo de transporte aéreo da América Latina, anunciou ontem que espera margem operacional de entre 6% e 8% em 2017, uma melhora em relação ao desempenho previsto para este ano. A companhia aérea afirmou que espera margem operacional de entre 5,5% e 6,5% para 2016.