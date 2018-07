Mais notícias de Negócios: Polaris do Brasil convoca recall

01:00 · 07.07.2018

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. Convocou os donos dos veículos , RZR XP 1000 e RZR XP4 1000 a agendarem junto a uma concessionária da marca, a substituição do protetor térmico (defletor de calor). Informações: (19) 3115 9344.

Efeito greve

Eletrônicos: produção recua 8,7% em maio

A indústria de produtos e equipamentos elétricos e eletrônicos produziu 8,7% menos em maio na comparação com abril, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). O resultado foi influenciado pela greve dos caminhoneiros nos últimos dez dias em maio.

Anuncia Petrobras

Gasolina terá aumento de 1,07% neste sábado

A Petrobras anunciou, nessa sexta-feira (6), o 2º aumento no preço da gasolina neste mês. A partir deste sábado (7), o combustível terá um reajuste de 1,07% nas refinarias da estatal e passará a custar R$ 2,0249 por litro. No mês, o combustível acumula alta de 3,92%, ou seja, de quase 8 centavos.

No Brasil

Ben & Jerry's lança dois sabores veganos

A empresa americana de sorvetes Ben & Jerry's lançou, nesta semana, dois sabores da sua linha sem leite no Brasil, ambos feitos à base de leite de amêndoas. O "Peanut Butter & Cookies" e o "Caramel Almond Brittle". Por ora, os sabores estarão disponíveis somente nas sorveterias da marca.

Prevenção

Ferrovia faz ação sobre saúde ocular

Para alertar as pessoas sobre os cuidados com a visão, a Ferrovia Eyewear realiza a Ação do Bem em suas lojas, na semana onde se comemora o Dia Mundial da Saúde Ocular. De 7 a 10 de julho, os óculos de qualquer marca valerão 40% de desconto na compra de um novo modelo solar.