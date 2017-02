Mais notícias de Negócios: Peugeot do Brasil convoca recall

00:00 · 03.02.2017

Modelos 308 e 408

A Peugeot do Brasil convocou os donos dos carros modelos 308 e 408, equipados com a motorização 2.0 litros Flex Fuel, agendarem junto a uma concessionária da marca a substituição da tubulação de alimentação de combustível do motor. Informações pelo telefone: 0800 703 2424.

Startups

Inscrições abertas para o programa InovAtiva

O Inovativa Brasil, programa que oferece mentorias e acelera startups de forma gratuita, está com inscrições abertas para empreendedores que querem alavancar seus projetos. Os interessados têm até 20/2 para se candidatar a uma das 300 vagas por meio do site www.Inovativabrasil.Com.Br.

Queda de 17,5%

Lucro do Bradesco vai a R$ 3,592 bi no 4º tri

O Bradesco reportou ontem lucro líquido contábil de R$ 3,592 bilhões no 4º trimestre de 2016, montante 17,5% menor que o registrado um ano antes. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, quando totalizou R$ 3,236 bilhões, porém, foi identificada elevação de 11,0%.

Em 2016

Vale registrou vendas de US$ 3,8 bi em ativos

A mineradora Vale anunciou a venda de US$ 3,8 bilhões em ativos não essenciais em 2016, somando cerca de US$ 15 bilhões de desinvestimentos desde 2011, enquanto busca focar seus esforços em negócios essenciais, informou o diretor de Relações com Investidores da empresa, André Figueiredo.

Em São Paulo

GM volta a conceder férias coletivas

Menos de um mês após retornarem de 20 dias de férias coletivas de fim de ano, funcionários da fábrica da General Motors (GM) de São José dos Campos (SP) vão ficar em casa novamente por mais 20 dias, a partir do dia 13. O comunicado foi feito na última quarta-feira (1º).

Em 2016

Amazon tem ganhos de US$ 749 milhões

A loja virtual Amazon registrou um avanço de 55% no lucro líquido do quarto trimestre de 2016, ampliando para US$ 749 milhões o montante de US$ 482 milhões obtido em igual período de 2015. No último trimestre do ano, as vendas cresceram 22% na comparação com o último trimestre do ano anterior, somando US$ 43,74 bilhões.

De outubro a dezembro

Lucro da Nokia cai menos que o esperado

Com a ajuda de cortes de custos e a aquisição da Alcatel-Lucent, a Nokia teve uma queda menor que a esperada no lucro do quarto trimestre de 2016. O lucro Ebit da empresa caiu 27% ante igual período do ano anterior, para 940 milhões de euros, resultado acima da média das projeções de analistas, que era de recuo para 788 milhões de euros.

Avalia Fitch

Petrobras dependerá de financiamento

A agência de classificação de risco Fitch afirmou que a Petrobras permanece muito alavancada e provavelmente dependerá de financiamento externo para refinanciar suas dívidas. A Fitch espera agora que a alavancagem líquida da companhia estatal fique em cerca de 3,5x até o fim de 2017, de 4,7x até o dia 30 de setembro de 2016.

Crédito

Sebrae lança edital para consultores

O Sebrae está com inscrições abertas para 510 vagas na área de consultoria de crédito para micros e pequenas empresas de todo o País. As vagas serão destinadas apenas a aposentados que trabalharam em instituições bancárias nas áreas de análise de crédito e atendimento à pessoa jurídica

Prejuízo de US$ 500 mi

Snapchat entra com pedido de IPO

A empresa dona do Snapchat, a Snap Inc., entrou ontem (2) com pedido para fazer um IPO (Oferta Pública Inicial) de suas ações na NYSE. O prejuízo da Snap Inc. Passou de US$ 372,89 milhões em 2015 para US$ 514,64 milhões em 2016. O Snapchat tinha, em dezembro, 158 milhões de usuários ativos diariamente.

New york times

Presidente da Uber vai deixar Trump

Travis Kalanick, presidente da Uber e conselheiro econômico de Donald Trump deixará o novo presidente dos EUA após ser alvo de críticas de empresários do Vale do Silício. As empresas de tecnologia são contra as políticas restritivas de Trump em relação aos imigrantes, segundo o The New York Times.

Ao presidente dos EUA

Microsoft faz proposta sobre imigrantes

A Microsoft enviou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proposta para permitir o trânsito de pessoas de sete países predominantemente muçulmanos que estejam em viagens de negócios ou em caso de emergências familiares ou ainda que não tenham cometido nenhum crime.

Diz CCEE

Consumo de energia cresce 3% em janeiro

Dados preliminares de medição coletados entre os dias 1º e 31 de janeiro apontam aumento de 3% no consumo e 3,6% na geração de energia elétrica no País, na comparação com o período de 3 de janeiro a 2 de fevereiro de 2016, segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Modelo C4

Citröen convoca recall por risco de incêndio

A Citroën convoca para o recall os proprietários do modelo C4, 2.0, Flex, fabricado entre abril de 2012 a maio de 2015, por risco de incêndio ocasionado por vazamento de combustível. Para mais informações, a empresa disponibiliza o telefone 0800-011-8088 e o site www.Citroen.Com.Br.

Residencial

Preço médio do aluguel tem queda de 9,1%

O preço médio do aluguel residencial no Brasil em janeiro recuou 9,1% em termos nominais na comparação com igual período de 2016, atingindo R$ 23,08 por metro quadrado, menor nível em 12 meses, de acordo com o levantamento DMI-Viva Real. Na comparação com dezembro, houve queda de 1,4 %.

Em dezembro

Produção de petróleo é recorde no Brasil

Dados divulgados ontem pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que em dezembro a produção de petróleo foi de 2,73 milhões de barris por dia, superando o recorde anterior, de 2,67 milhões. Na comparação com dezembro de 2015, a produção de petróleo subiu 7,8%.