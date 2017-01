Mais notícias de Negócios: Petroleiros querem volta das negociações

00:00 · 06.01.2017

Acordo coletivo

A Federação Única dos Petroleiros (FUP), que reúne a maior parte dos sindicatos de funcionários da Petrobras, informou que se reuniu ontem com a petroleira para buscar a retomada das negociações do acordo trabalhista de 2016.

JUCEC

Mauro Filho participa do Ciclo de Conversas

A Junta Comercial do Ceará (Jucec) promove, no próximo dia 10, a 3ª edição do Ciclo de Conversas Café de Negócios, que contará com a palestra do secretário da fazenda, Mauro Filho e do ex-governador, Ciro Gomes, no auditório da Sefaz.

Multiplus

Plano de saúde para pets rende mais pontos

A Multiplus, em parceria com a Health for PET, anuncia uma condição especial para acúmulo de pontos. Com a contratação do Plano de Saúde PET Total para cães e gatos, será possível, em um ano, acumular até 21 mil pontos Multiplus.

Energias renováveis

China irá investir US$ 360 bi até 2020

A China irá investir cerca de US$ 360 bilhões em geração de energia renovável até 2020, disse uma agência do governo. O investimento irá criar mais de 13 milhões de empregos, segundo a Administração Nacional de Energia.

Em Fortaleza

App compara preços entre supermercados

Com a inflação pesando no bolso do consumidor, o app PagPouco.Com ajuda a economizar pesquisando preço por itens ou por lista de compras. Assim, o consumidor pode obter uma diferença no valor final das compras entre 30% e 40%. No Nordeste, Fortaleza é a primeira cidade a receber o aplicativo.

EUA

Macy's fecha 68 lojas e demitirá 6.200 pessoas

Após ver suas vendas caírem no fim do ano, a Macy's, nos EUA, anunciou que fechou ou vai fechar 68 lojas e demitir 6.200 funcionários, em um contexto em que os compradores recorrem cada vez mais à internet para adquirir produtos. Das 68 lojas, de um total de 730, o fechamento de 9 já havia sido anunciado.

Em 2016

Venda de máquinas agrícolas recua 4,8%

As vendas de máquinas agrícolas no Brasil fecharam 2016 com recuo de 4,8% ante 2015, com um total de 42.839 unidades negociadas, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Já a produção de máquinas para a agricultura somou 53.017 unidades, queda de 4,1%.

Hoje

Termina prazo para pagamento do eSocial

O prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do Documento de Arrecadação do eSocial (DAE), referente à competência do mês de dezembro, termina hoje. Além disso, também vence hoje o DAE referente ao pagamento do 13º salário dos trabalhadores domésticos.

Setor automotivo

Usiminas aumenta o preço do aço

O ajuste do preço do aço realizado pela Usiminas para a indústria automobilística foi de 25% a 28%. Os contratos de preços das usinas com o setor automotivo são anuais. O aumento para a rede de distribuição foi de 7,6% para os laminados a frio e 8,6% para os laminados à quente.

Mais quatro anos

Azevedo deve seguir na direção da OMC

O brasileiro Roberto Azevedo deverá ocupar o cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) por mais quatro anos. A entidade disse que acabou o prazo para a apresentação de candidaturas para um novo mandato, e ele foi o único que se apresentou ao cargo.

Viagens

CVC anuncia ofertas para pacotes

Para atrair o consumidor neste início de ano, a CVC, maior operadora de viagens das Américas, faz sua primeira promoção do ano, com descontos de até 20% sob os preços do ano passado. A "PromoVerão CVC" é válida para pacotes comprados até a sexta-feira, dia 13 deste mês.

Convenção

Suíça põe fim ao sigilo bancário

Pressionada, a Suíça começa a desmontar seu esquema de segredo bancário. Desde 1º de janeiro, as autoridades aderiram à Convenção Internacional de Troca Automática de Informação Bancária, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Solução

IDT Brasil lança telefonia em nuvem

A IDT Brasil, uma subsidiária da IDT Corporation, provedora global de serviços de comunicações, lançou ontem o serviço de Pabx hospedado na nuvem para empresas brasileiras e fornecido pela net2phone, empresa de comunicações baseadas na nuvem da IDT.