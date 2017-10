Mais notícias de Negócios: Petrobras eleva preço da gasolina em 0,80%

01:00 · 14.10.2017

A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com aumento de 0,80% no preço da gasolina nas refinarias e queda de 0,20% no preço do diesel. Os valores valem a partir deste sábado. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela estatal em junho.

Gestores municipais

Relatório fiscal deve ser entregue até dia 16

Prefeitos e presidentes de Câmaras Municipais têm até segunda-feira (16) para enviarem ao Tribunal de Contas do Ceará relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A não divulgação do Relatório de Gestão Fiscal nos prazos e condições estabelecidos constitui infração.

Expansão

CE: Claro já oferece 4G a 67% da população

Seguindo seu plano de expansão da tecnologia 4G no Ceará, a Claro anuncia a chegada da rede de quarta geração a quatro municípios: Aracati, Guaraciaba do Norte, Pacatuba e Paraipaba. Com a expansão, 50 cidades passam a contar com o 4G no Estado, somando 67% da população.

Após dois anos

Venda para Dia das Crianças cresce 2,7%

As vendas do comércio brasileiro para o Dia das Crianças aumentaram 2,7% neste ano na comparação com 2016, após recuarem dois anos consecutivos na mesma base de comparação (-4,2% em 2016 e -3,4% em 2015), segundo os dados divulgados nessa sexta-feira (13) pela Boa Vista SCPC.

Black Monday

Food trucks terão dia com 50% de desconto

Em ação marcando mudanças no horário de funcionamento, alguns food trucks instalados no Imprensa Food Square, na Avenida Desembargador Moreira, venderão seus produtos com 50% de desconto, na próxima segunda-feira (16). O evento, batizado de "Black Monday", terá início a partir das 18h.

Segunda-feira

CDL Fortaleza elege novo presidente

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza) elegerá nesta segunda-feira (16) o novo presidente da entidade. O empresário Assis Cavalcante, das Óticas Visão, deverá ficar à frente da Câmara. Assis Cavalcante, que é totalmente alinhado com as lideranças atuais do varejo, diz que terá um olhar com maior ênfase para o Centro.