Mais notícias de Negócios: Perdigão doa 18 mil unidades de Chester

01:00 · 22.12.2017

Neste mês, a Perdigão realiza a última etapa da sua campanha de Natal "Você Compra um Chester, a Perdigão doa outro". Serão doadas 250 mil unidades de Chester Perdigão em 14 estados do País. Os moradores do Ceará receberão cerca de 18 mil aves especiais.

Diz agência

Goldman Sachs vai negociar criptomoedas

Uma das maiores firmas de Wall Stret, o Goldman Sachs, está montando uma equipe para negociar criptomoedas, informou a Bloomberg. Com base em Nova York, a operação deve começar até junho de 2018. É o 1º grande banco de investimento que aposta diretamente em criptomoedas.

Em cinco lojas

Pão de Açúcar passa a vender celulares

A rede Pão de Açúcar é mais lembrada pelos pães, queijos e vinhos, mas agora vai ter também celulares. No País, cinco "lojas dentro da loja" foram abertas ontem (21). Um conceito parecido foi implementado para produtos de decoração em parceira com a Etna, em 28 lojas.

Mudanças climáticas

BNDES capta US$ 141 milhões com o KFW

O BNDES assinou uma captação de recursos externos, no valor de US$ 141,7 mi, com o banco de desenvolvimento alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW). A operação tem como objetivo fomentar ações que possam contribuir para a mitigação das mudanças climáticas.

Em novembro

Confiança da indústria é a maior desde 2014

O Índice de Confiança da Indústria, da Fundação Getulio Vargas, avançou 2,9 pontos de outubro para novembro deste ano. O indicador, medido com base na opinião de empresários do setor, atingiu 98,3 pontos, o maior patamar desde janeiro de 2014 (100,1 pontos).

Neste ano

BC projeta expansão da economia em 1%

O Banco Central (BC) aumentou a projeção para o crescimento da economia neste ano e em 2018. A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) foi ajustada de 0,7%, projeção de setembro, para 1%, de acordo com o Relatório de Inflação divulgado ontem (21), no site do BC.

Fortaleza

Lojas de rua abrirão domingo das 8h às 16h

Quem deixou as compras de Natal para a última hora poderá aproveitar o horário ampliado do comércio de Fortaleza. Até sábado, as lojas de rua abrirão às 8h e fecharão às 19h. Domingo, o funcionamento será das 8h às 16h. Nos shoppings, o horário será das 9h às 23h até sábado e das 10h às 18h no domingo.

No mês passado

Gastos de estrangeiros no Brasil aumentam

Dados do Banco Central, divulgados, ontem (21), pelo Ministério do Turismo, revelam que o gasto de turistas estrangeiros no Brasil no mês de novembro cresceu 2,62% em relação a igual o mês de 2016. Neste ano, a receita cambial do turismo em novembro foi de US$ 485 milhões.

SERASA recupera

Empresas renegociam R$ 55 milhões

No primeiro ano do serviço online de renegociação de dívidas para empresas, o Serasa Recupera (serasarecupera.com.br), 40 mil companhias inadimplentes conseguiram quitar suas dívidas atrasadas e sair do vermelho, num montante de R$ 55 milhões.