Mais notícias de Negócios: Percentual de cheques devolvidos cai a 2,40%

00:00 · 20.12.2016

EM NOVEMBRO

O porcentual dos cheques devolvidos por falta de fundos sobre o total movimentado caiu para 2,40% em novembro, de 2,46% em outubro, informou ontem a Boa Vista SCPC. O indicador também foi menor que o registrado em novembro do ano passado, quando havia ficado em 2,55%.

PORTAL ÚNICO

Exportadores podem testar mudanças

Os exportadores brasileiros já podem testar as novas funcionalidades do Portal Único de Comércio Exterior. A expansão é uma das medidas do governo para destravar a economia. A fase de testes antecede a entrada em operação do novo sistema, prevista para fevereiro do próximo ano.

Bebidas artesanais

Fortaleza ganha loja Mestre-Cervejeiro

A Capital cearense ganha neste mês uma loja Mestre-Cervejeiro.Com. O empreendimento especializado em cervejas artesanais ficará localizado na Av. Sen. Virgílio Távora, 1055 - Lojas 8 e 9, Aldeota. Hoje (20), a loja receberá convidados que conhecerão um pouco mais sobre a cultura da cerveja e degustarão algumas bebidas.

Opção segura

BB: Ceará tem 1 caixa para compra de dólar

O Banco do Brasil (BB) já possui 54 equipamentos habilitados na função câmbio pelo País. No Ceará, contudo, apenas um caixa eletrônico possui a função. A unidade fica em Fortaleza, na agência Praça do Carmo. O objetivo do BB é proporcionar ao cliente que precisa adquirir dólar uma opção prática, ágil e segura.

HOJE

WR Engenharia entrega condomínio

A WR Engenharia entrega hoje (20) seu primeiro empreendimento no bairro Monte Castelo. A festa de entrega ocorre com mais de 90% do condomínio comercializado. O Reserva Castelli oferece uma das maiores estruturas de lazer da região, com cerca de 20 itens, em uma área superior a 8 mil metros quadrados.

Cartões Santander

Multiplus dá 40% de bônus a clientes

Os clientes de cartões de crédito Santander poderão aproveitar os pontos acumulados para conseguir 40% de bônus na transferência para a Multiplus. A promoção é válida até o dia 23 de dezembro. Informações: https://promo.Pontosmultiplus.Com.Br/santanderbonus.