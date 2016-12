Mais notícias de Negócios: Oi espera consenso entre credores

00:00 · 20.12.2016

1º trimestre

A operadora de telefonia Oi espera ter no primeiro trimestre de 2017 um novo plano de recuperação judicial, com mudanças negociadas com os credores. A primeira versão foi entregue em setembro, mas recebeu críticas de alguns credores relevantes. A tele é protagonista do maior processo de recuperação judicial da história do País.

Negócio de R$ 2,5 bi

Vale vende ativos em fertilizantes

A Vale acertou a venda de seus ativos em fertilizantes para a americana Mosaic, em um negócio de US$ 2,5 bilhões - metade do valor será pago em ações da Mosaic. O acordo inclui quase todos os negócios de fertilizantes da mineradora brasileira, incluindo o projeto de potássio Carnalita, no Estado de Sergipe, e ainda outras atividades no exterior.

Após uma década

Brasil abre disputa contra Bombardier

Mais de uma década depois do fim do contencioso comercial mais importante conduzido pela diplomacia brasileira, o governo decidiu acionar a Organização Mundial do Comércio contra o Canadá por conta dos subsídios que estariam sendo dados à fabricante de aeronaves Bombardier, concorrente da Embraer.