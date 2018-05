Mais notícias de Negócios: Oi esclarece falhas em 21 de março

01:00 · 05.05.2018

Em função da interrupção no fornecimento de energia elétrica comercial nos estados do Nordeste, no dia 21 de março, a Oi esclarece que os serviços de telefonia fixa, móvel e banda larga da companhia foram afetados, deixando clientes sem comunicação.

Voos da Gol

ABIH debate novas rotas para Argentina

A Associação Brasileira da Indústria de Hoteis no Ceará (ABIH-CE) vai receber o secretário Arialdo Pinho (Turismo), no próximo dia 8 de maio, a partir das 13h, para mostrar as ações em andamento para o mercado argentino, incluindo ação com apoio da ABIH em cidades argentinas.

Em abril

Pague Menos abre 1 loja a cada 2 dias

A rede de farmácias Pague Menos abriu 15 lojas em abril, e chegou a 1.130 unidades. Com um ritmo de inauguração de uma a cada dois dias, o destaque foi o Sudeste, que ganhou sete lojas no período. Em Fortaleza, a rede abriu uma na Av. Santana Júnior e terá uma conceito no 3º trimestre deste ano.

Pagamento

Liquidação do Banco Neon afeta serviços

A liquidação extrajudicial do Banco Neon, anunciada pelo Banco Central (BC), afetou serviços digitais como transferências, pagamentos de contas, recarga de celular e o cartão de crédito. Esses serviços são oferecidos pela fintech Neon Pagamentos, que não foi liquidada pelo BC.

Licitação

Aprovada 5ª Rodada de Blocos do Pré-sal

O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a realização da 5ª Rodada de Licitação de Blocos do Pré-sal. Segundo o órgão do Ministério de Minas e Energia, a previsão é que o certame ocorra no dia 28 de setembro, mas é preciso a aprovação da Presidência da República.