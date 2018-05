Mais notícias de Negócios: OFF Outlet promove ação com DFB Festival

01:00 · 09.05.2018

Em ação exclusiva com o DFB Festival 2018, o OFF Outlet Fashion Fortaleza promove o "Momento OFF Outlet", que vai oferecer descontos de 50% em produtos selecionados. O evento acontece de 9 a 12 de maio, no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza.

Mudança

TACV apresenta nova imagem de marca

A companhia aérea cabo-verdiana TACV está de marca nova. Com um design assinado pela agência islandesa Íslenska, e com a contribuição de alguns cabo-verdianos, a nova imagem da Cabo Verde Airlines é inspirada nas cores da natureza, casas, bandeira e outros elementos as ilhas.

Lote multiexercício

Liberada consulta a lote residual do IRPF

A Receita abriu, ontem, consulta a lote multiexercício de restituição de Imposto de Renda. As restituições residuais são de 2008 a 2017. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receitafone 146.

Em Tianguá

Óticas Diniz inaugura nova loja no Ceará

Com mais de 1.050 pontos em todo o país, as Óticas Diniz inauguram uma nova loja no Estado do Ceará. A unidade está localizada em Tianguá, a cerca de 319 km da Capital. Esta é a primeira loja da marca naquele Município e ficará localizada no shopping Serra da Ibiapaba, também o primeiro daquela região.

Para o Messenger

Oi expande assistente virtual para clientes

Como parte de sua estratégia de transformação digital, a Oi expande seu assistente virtual (chatbot) para o Messenger. A ferramenta, lançada durante o Mobile World Congress, em Barcelona, e que antes estava disponível no Portal da Oi, agora atende aos clientes no Messenger, na Página oficial da Oi no Facebook.

Diferencial

Novo Android terá IA para prever ações

O diferencial do Android P, sucessor do Oreo, será o uso de inteligência artificial para se adaptar ao usuário. O novo sistema foi demonstrado na sede da companhia, na Califórnia, ontem (8). Ele vem com modo "shush" (quieto) e "wind down" (desacelerar), para "desconectar" nas horas de sono ou de tarefas offline.

Corecon-CE

Evento discute abertura de capital

O Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) promoverá, no próximo dia 22, às 19h, o debate "A abertura de capital como alternativa de financiamento". Dentre os convidados estão Geraldo Luciano Mattos (M.Dias Branco), Ari de Sá Neto (SAS) e Bruno Cals (Hapvida).