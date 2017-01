Mais notícias de Negócios: MSC oferece segundo hóspede grátis

00:00 · 19.01.2017

Em viagem ao Caribe

A MSC Cruzeiros lançou uma condição especial para aquisição de roteiros para o Caribe. Presente no local o ano inteiro, o navio MSC Divina está com as saídas dos dias 29/04; 13 e 27/05; 10 e 24/06; 05/08; 02, 16 e 30/09; 14 e 28/10; 11 e 25/11; e 09/12, disponíveis com o 2º hóspede grátis.

338 municípios

Pague Menos abre 952 lojas em 2016

Com o compromisso de chegar a mil lojas até maio de 2017, as Farmácias Pague Menos encerraram 2016 com 952 pontos de venda. Foram 146 novas unidades inauguradas e 22 fechadas. Para este ano, a meta é inaugurar 188 novas lojas e gerar mais de 3 mil novos empregos.

Pior desde 2002

Produção de motos caiu 30% no ano passado

A produção de motocicletas no país caiu 29,7% em 2016 na comparação com 2015. No ano passado, foram fabricadas 887.653, contra 1.262.708 unidades, em 2015, de acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Empréstimos

BNDES apresenta novo cálculo da TLJP

A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentou nos para o conjunto de superintendentes da instituição de fomento o novo modelo de cálculo da TJLP, taxa de juros usada nos empréstimos do banco, segundo fontes que falaram sob condição de anonimato.

No começo do ano

Brasil registra entrada de mais de US$ 4 bi

Nas primeiras duas semanas de janeiro até a última sexta (13), a entrada de dólares no País superou a retirada de recursos em US$ 4,08 bilhões, informou ontem (18) o Banco Central. Em todo o ano passado, houve uma retirada de US$ 4,25 bilhões da economia do Brasil, de acordo com a instituição.

Aponta Ibevar

Itens do e-commerce têm inflação de 6,49%

Os preços de produtos na internet subiram 1,14% em dezembro do ano passado, fechando 2016 com inflação de 6,49%. O resultado ficou abaixo do verificado em 2015, quando houve alta 7,67%, informou ontem o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar).

Redução da jornada

Petrobras oferece reajuste de 8,57%

Uma contraproposta foi feita pela Petrobras aos sindicatos em reunião ocorrida ontem (18). A estatal aceitou reajustar as tabelas salariais em 8,57% retroativo a setembro de 2016, data base da categoria, caso os empregados concordem com a implementação da redução opcional da jornada de trabalho.

Em dezembro

Fluxo nos shoppings do País recuou 2,5%

O fluxo de pessoas nos shoppings brasileiros teve queda de 2,5% em dezembro de 2016 na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O percentual representa 9,3 milhões de visitas a menos, segundo o Iflux - índice que mede a atividade comercial em shopping, do IBOPE Inteligência e da Mais Fluxo.

'Amigos da marca'

Unimed promove ação para aproximar cliente

A Unimed Fortaleza abriu as portas na última terça-feira (17) para ouvir 20 clientes da cooperativa selecionados pelos canais de comunicação, em uma ação parte do programa Amigos da Marca. A iniciativa tem como objetivo criar uma relação próxima e de transparência entre clientes e a operadora de saúde.

Diz Cepea

19 mi empregados no Agronegócio do País

Cerca de 19 milhões de pessoas no País, o que corresponde a quase 10% da população, são empregadas no setor de Agronegócio, estima um estudo do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) divulgado ontem (18). Desse total, aproximadamente 9 milhões são apenas no setor primário.

Tributação

250 mil correm risco de sair do Simples

As micros e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional e que foram desligadas do regime de tributação em dezembro têm até 31 de janeiro para parcelarem débitos e pedirem a reinclusão. Dos 299 mil que perderam o direito ao Simples, 61 mil já aderiram ao parcelamento de até 120 meses, mas precisam fazer a opção novamente.

Falha no airbag

Toyota faz recall de Lexus IS 300

Os proprietários dos veículos Lexus IS 300 fabricados entre 15 de fevereiro de 2012 e 14 de setembro do mesmo ano estão sendo convocados pela Toyota do Brasil a agendarem reparo do airbag. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 539 8727 ou no site www.Lexus.Com.Br.