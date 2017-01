Mais notícias de Negócios: Morre economista Tony Atkinson

00:00 · 03.01.2017

Britânico

O economista britânico sir. Tony Atkinson morreu neste domingo (1º), aos 72 anos. Professor da London School of Economics e pesquisador em Oxford, Atkinson se tornou célebre por seu estudo sobre a desigualdade. Em seu último livro, "Desigualdade, O que Pode ser Feito", o economista listou 15 medidas radicais para enfrentar a questão.

Fezes de rato

Anvisa proíbe venda de lote de arroz

Um lote de arroz da marca Favorito teve a sua distribuição barrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por conter fezes de rato. O lote do arroz longo fino tipo 1 apresentou também pelos de roedor, pedaços e larvas de insetos. A determinação afeta o lote 00204, com validade até 25 de fevereiro deste ano.

Ano-base 2016

Prazo de entrega da RAIS começa no dia 17

O Ministério do Trabalho publicou ontem portaria com instruções para a entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ano-base 2016. O prazo de entrega da RAIS irá de 17 de janeiro a 17 de março. A declaração é obrigatória para todos os trabalhadores urbanos e rurais.

Entretenimento

Azul Play é lançado no Airbus A320neo

Os clientes da Azul Linhas Aéreas em voos com o A320neo já contam com o Azul Play, sistema de entretenimento gratuito com várias opções de filmes e séries. Para ter acesso ao conteúdo - exclusivo para este modelo de aeronave -, é necessário que o Cliente baixe o app Azul Play no próprio dispositivo móvel antes do voo.

No Brasil

Preço do açúcar deve continuar elevado

Os preços do açúcar cristal no Brasil devem continuar em patamares elevados em 2017, sustentados principalmente por estimativas de novo déficit mundial do adoçante, afirmou ontem (2) o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A produção global de 2016/17 não será suficiente para suprir a demanda.

Em três anos

Bitcoin supera US$ 1.000 pela 1ª vez

A moeda digital bitcoin abriu 2017 avançando para acima de US$ 1.000 pela primeira vez em três anos no final do domingo, tendo superado todas as moedas correntes emitidas por bancos centrais com uma valorização de 125% em 2016. A bitcoin subiu 2,5%, para US$ 1.022 na Bitstamp na Europa.

Alíquotas

Governo publica nova tabela para IPI

O governo publicou a nova Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, que mostra quais as alíquotas sobre produtos industrializados e já está valendo. A tabela mudou em decorrência de resolução que altera a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

Ipc-s

Inflação da FGV fecha 2016 com alta de 6,18%

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acumulou alta de 6,18% entre janeiro e dezembro de 2016. Na última semana do ano, a inflação medida pelo índice da Fundação Getúlio Vargas teve alta de 0,33%, 0,09 ponto percentual acima do registrado na semana anterior.

Risco de incêndio

Hyundai faz recall para veículos HB20

A Hyundai está fazendo um recall dos veículos HB20 equipados com motor 1.6 e transmissão automática de quatro marchas, por risco de incêndio causado por infiltração de líquidos. Mais informações podem ser obtidas no site da montadora ou pelo telefone 0800-770-3355.

Portarias no DOU

Aprovado orçamento do Sistema S

O Ministério do Trabalho e Emprego publicou no Diário Oficial da União (DOU) portarias aprovando o orçamento dos integrantes do Sistema S. O Senai terá R$ 5,615 bilhões, o Senac R$ 4,579 bilhões, o Senat R$ 1,103 bilhão, o Senar R$ 1,031 bilhão e o Sescoop R$ 456,3 milhões.

Profissionalizantes

Cagece oferta 115 vagas para cursos

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) oferece 115 vagas para cursos profissionalizantes para o mês de fevereiro. Os interessados deverão retirar uma carta de encaminhamento em uma das unidades do Sine até o dia 22 deste mês e comparecer à sede da Cagece no dia 25.