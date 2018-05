Mais notícias de Negócios: Mês inicia com conta de luz mais cara

01:00 · 02.05.2018

Os consumidores sentirão um aumento nas contas de luz neste mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mudou a bandeira tarifária de verde para amarela. O valor cobrado com a alteração será de R$ 1 a cada 100 kilowatt hora (kWh) consumidos. Segundo a Aneel, a mudança ocorre em razão do final do período chuvoso.

Tributos

Entidades defendem redução de impostos

A Associação Nacional do Auditores da Receita Federal (Anfip) e a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) lançaram manifesto Reforma Tributária Solidária, que defende a redução dos impostos sobre o consumo e o aumento do tributo sobre a renda e o patrimônio.

R$ 6,4 bilhões

Itaú tem aumento no lucro de 3,9%

O Itaú Unibanco teve aumento de 3,9% no lucro líquido recorrente no primeiro trimestre do ano, para R$ 6,419 bilhões. O resultado foi impulsionado por aumento da receita com prestação de serviços.

Facebook

Cofundador de rede social se afasta

Jan Koum, que vendeu o WhatsApp para o Facebook, está deixando a empresa. Koum, que ganhou o equivalente a R$ 66 bilhões quando vendeu o app de mensagens, decidiu se afastar da gigante do Vale do Silício por preocupações sobre a segurança de dados.

Em abril

Venda de caminhões avança 78%

As vendas de caminhões em abril no Brasil indicam sinais de reaquecimento da economia. A afirmação é de Antonio Megale, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Segundo ele, abril deve fechar com cerca de 6.200 caminhões vendidos, o que representa crescimento de 78% em relação a igual período de 2017.

Dia das Mães

Iguatemi faz parceria com O Boticário

Em parceria com O Boticário para o Dia das Mães, O Shopping Iguatemi presenteará os clientes com um hidratante Floratta in Rose 200 ml a cada R$ 350,00 em compras no shopping (limite de 10 unidades por CPF). A campanha segue até o dia 13 de maio.

IPO na B3

Banco Inter levanta R$ 722 milhões

Na estreia de aberturas de capital em 2018, o Banco Inter, da família Menin, dona da construtora mineira MRV, começou a negociar seus papéis na B3. Ao levantar R$ 721,9 milhões na sua oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglês), a empresa foi considerada a primeira fintech a abrir o capital na bolsa brasileira.

Com os EUA

Brasil negocia cota maior para aço

O governo brasileiro avalia negociar com os Estados Unidos alterações no cálculo das cotas de exportação de aço e alumínio para diminuir prejuízos ao comércio por causa das sobretaxas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio. Segundo fontes, essa é uma das poucas alternativas que restam.

Auxílio-doença

INSS convoca 59.118 pessoas para revisão

O INSS convocou 59.118 segurados que recebem o auxílio-doença para a revisão de benefícios. A lista com o nome dos convocados foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira (30). O prazo para agendar a perícia termina em 21 de maio. Quem não prestar contas com o INSS terá o pagamento suspenso.

3 vagas

Gol contrata 'espiões' para Neymar

A Gol abriu vaga no LinkeIn para selecionar e treinar três pessoas para serem 'espiões' de rivais tradicionais e de um adversário certo do Brasil na Copa: Argentina, Espanha, França e Suíça. Os escolhidos receberão treinamento, viajarão para assistir a um amistoso dos países e trarão de volta relatório para Neymar, que poderá treinar em vez de estudar essas equipes do Mundial.

Acidentes de trabalho

Porto do Pecém participa de evento

O Porto do Pecém participa hoje (2) de evento mundial realizado pela APM Terminals de prevenção a acidentes de trabalho. O objetivo do Global Safety Day é reforçar a importância e a preocupação do trabalho seguro na realização das atividades diárias dentro do terminal.

Do Ceará

Dinamarca lidera compra de móveis

A Dinamarca lidera o ranking dos países compradores dos móveis cearenses, com US$ 33,1 mil, segundo a Fiec. Porto Rico (US$ 20,3 mil) vem em seguida. De janeiro a março deste ano, o setor moveleiro cearense exportou US$ 152,1 mil, valor 65,1% maior do que o do mesmo período de 2017.