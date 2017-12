Mais notícias de Negócios: Mercedes-Benz comunica recall

01:00 · 14.12.2017

A Mercedes-Benz convocou os proprietários dos veículos Classe E 250 Avantgarde, fabricados em agosto de 2016 a agendarem, a partir de 20 de dezembro, a substituição do cinto de segurança traseiro, lado esquerdo. Para mais informações, contatar no 0800 970 9090 e o site www.Mercedes-benz.Com.Br

Trigo

Agricultura agiliza importação da Rússia

Uma instrução normativa do Ministério da Agricultura torna mais ágil a importação de trigo da Rússia. A medida altera uma regra que dificultava a entrada do trigo com pragas sujeitas a quarentenas. Mas isso só será possível desde que a presença seja informada pelos russos e sejam adotadas medidas de mitigação dos riscos no Brasil.

Após novo plano

Oi perde R$ 663 mi em valor de mercado

As ações da Oi fecharam em queda de mais de 20% ontem (13) após a apresentação de uma nova versão do plano de recuperação judicial. O papel OIBR3 terminou a sessão em queda de 22,9%, a R$ 3,77. Já o OIBR4 caiu 12,47%, a R$ 3,65. A Oi perdeu em um único dia R$ 663 milhões em valor de mercado.

Contrato de trabalho

Número de imigrantes caiu 13% no Brasil

Dados do Observatório das Migrações Internacionais (ObMigra) revelam que no ano passado o número de estrangeiros que alcançaram postos de trabalho formal no Brasil foi 13% menor que o registrado ao longo de 2015. Os imigrantes representam menos de 1% da população presente em todo o território brasileiro.

3º trimestre

Mercado nacional de PCs cresce 30%

O ano de 2017 tem sido muito positivo para o mercado brasileiro de PCs. Depois de crescer 5% no 1º trimestre e 5% no 2º, o setor vendeu, entre os meses de julho e setembro, 1,36 milhão de máquinas, 30% a mais do que em igual período de 2016. Os dados são do estudo IDC Brazil PCs Tracker Q3, da IDC Brasil.

Neste ano

Opep eleva projeção para PIB brasileiro

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) voltou a elevar o parâmetro para o avanço da economia brasileira neste ano usado em seus cálculos para prever a demanda da commodity pelo País. Segundo a Opep, o Produto Interno Bruto (PIB) do País crescerá 0,8% neste ano ante projeção anterior de 0 7%.

Parceria

Claro inicia oferta de seguro para celulares

A operadora Claro e a Asurion, líder mundial em serviços de suporte tecnológico, se unem em parceria com aLiberty Seguros para o lançamento do programa Proteção Móvel para smartphones e tablets. O Proteção Móvel é um seguro sem carência e sua contratação está vinculada à compra de um aparelho nas lojas próprias da Claro.

Pelo Whatsapp

Facebook: botão para acionar empresas

O Facebook anunciou que publicações patrocinadas poderão ter um botão para acionar empresas pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. O ícone será incluído só quando empresas patrocinarem algum post de suas páginas. Ao clicar no botão, o WhatsApp abrirá e um texto padrão aparecerá na caixa de mensagem.

No país

Produção de carne e frango crescerá 1,2%

A produção de carne de frango no País deve chegar a 13,056 milhões de toneladas em 2017, 1,2% a mais do que em 2016. As exportações devem caminhar no sentido contrário, com queda de 1,48%. As informações são da Associação Brasileira de Proteína Animal.

Método CIS

Paulo Vieira ministra capacitação na Capital

O especialista em inteligência emocional, Paulo Vieira, estará de 15 a 17 deste mês no Centro de Eventos do Ceará, ministrando uma nova edição do Método CIS (Coaching Integral Sistêmico). Informações pelo telefone (85) 3133-3240.

EM 2018

Produção de bicicletas deve crescer 9%

A produção de bicicletas no Brasil deve atingir 735.750 unidades em 2018, alta de 9% ante 2017, diz a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares. Até novembro deste ano, foram produzidas 653.145 bicicletas.

PREVIDÊNCIA

Servidores protestam contra a reforma

A Frente Cearense em Defesa da Seguridade Social e o Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público estão realizando ações em protesto contra a aprovação da Reforma da Previdência. Nesta semana, ocorreram vigílias contra a proposta no Aeroporto de Fortaleza. Mais ações estão previstas para os próximos dias.

EM FORTALEZA

The Body Shop inaugura 4 quiosques

A The Body Shop, rede inglesa de cosméticos naturais, inaugurou, no início deste mês, quatro quiosques em Fortaleza, localizados nos shoppings Via Sul Shopping, Rio Mar Fortaleza, Rio Mar Kennedy e Shopping Benfica. Com as inaugurações, a marca chega a sete pontos de venda no Ceará.

EM OUTUBRO

Supermercados: vendas caem 0,3%

As vendas do setor brasileiro de supermercados recuaram 0,3% na passagem do mês de setembro para o mês de outubro deste ano. Foi a primeira queda após seis meses consecutivos de crescimento, período em que acumulou um ganho de 5,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada ontem pelo IBGE.

Distribuição

Fortaleza inaugura CD da Pointer

A Pointer, empresa do Portobello Grupo, de Alagoas, inaugura, hoje, seu primeiro Centro de Distribuição (CD) em Fortaleza. Localizado na Rodovia Anel Viário, bairro Pedras, o Centro possui 5.000 m² de área total e 2.300 m² de área construída, com capacidade de estoque de 90.000 m² por até dez dias. A estratégia é expandir a presença da marca no norte da região Nordeste. "O Ceará, a região norte do Nordeste brasileiro, tem uma economia muito forte, um mercado grande e a nossa atuação ainda é pequena. O grande objetivo do CD é chegar a Fortaleza, colocar o nosso pé e conseguir ampliar a nossa base de clientes e, consequentemente, nossa participação no mercado", diz Diógenes Ghellere, diretor geral da Pointer.