Mais notícias de Negócios: Medo do desemprego cresce no fim do ano

00:00 · 07.01.2017

Diz CNI

Os brasileiros encerraram 2016 com mais medo de ficarem sem trabalho do que ao fim de 2015, de acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Índice de Medo do Desemprego cresceu 3,6 pontos no último trimestre.

Aponta FGV

Inflação do IGP-DI fecha 2016 em 7,18%

O IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) fechou o ano de2016 com uma inflação de 7,18%, abaixo da taxa de 10,7% registrada no ano anterior, 2015. O dado foi divulgado nessa sexta (6) pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Em 2016

Investimento: fundos captam R$ 109,1 bi

Os fundos de investimento registraram em 2016 captação líquida de R$ 109,1 bilhões em 2016, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O montante é o segundo maior na série histórica, iniciada em 2002.

Novembro

Inflação na porta da fábrica fica em 0,05%

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a inflação na porta de fábrica, passou de 9,99% em janeiro de 2016 para 0,05% em novembro, com influência do câmbio e da crise, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Até 9 de janeiro

TendTudo realiza campanha de ofertas

A TendTudo realiza, até o dia 9 de janeiro, a Mega Liquidação em Fortaleza. A campanha, que existe há 10 anos, conta com descontos de até 50% em todos os departamentos com itens que vão da construção ao acabamento. Além disso, as compras poderão ser parceladas em até 20 vezes sem juros e sem entrada no cartão próprio da loja.

Fórum Ideias em debate

Fiec traz economista Ricardo Amorim

O economista presidente da Ricam Consultoria, Ricardo Amorim, é o convidado da primeira edição de 2017 do Fórum Ideias em Debate, uma realização da Federação das Indústrias do Estado Ceará (Feic). O evento, gratuito, acontecerá no dia 24 de janeiro, às 18h30, no auditório Waldyr Diogo da Casa da Indústria.

Administrativo

Anatel aprova nomes para conselho da Oi

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou a participação de quatro membros do fundo Société Mondiale no conselho administrativo da Oi, durante o processo de recuperação judicial da empresa. A decisão foi anunciada na sexta-feira (6) pelo superintendente executivo, Carlos Baigorri.

Banco do Nordeste

Redução da taxa do FNE beneficia cliente

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), conta com juros mais baixos desde o início de janeiro. A redução média de 9% nas taxas beneficia produtores e empresas de todos os portes em vários segmentos da economia.

Em dezembro

Consumo de energia registra alta de 1,3%

Dados preliminares de medição coletados entre os dias 1º e 31 de dezembro de 2016 indicam aumento de 1,3% no consumo e queda de 0,6% na geração de energia elétrica no País. As informações são da CCEE.

Dívidas

285 mil empresas do Simples parcelaram

O Sebrae informou que 285 mil pequenos negócios que estavam com débitos no Simples Nacional já aderiram ao parcelamento de dívidas. O montante equivale a 49% do total de 584 mil micro e pequenas empresas que foram notificadas pela Receita em setembro do ano passado.

Aponta Caixa

Apostas na loteria federal recuam 13,8%

O valor arrecadado nas loterias federais em 2016 caiu 13,8% e ficou em R$ 12,8 bilhões. Em 2015, o total arrecadado foi R$ 14,9 bilhões. Os dados foram divulgados na sexta-feira (06), pelo Ministério da Fazenda.

Parque Tecnológico

Governo apresenta Estudo de Viabilidade

Na próxima terça-feira (10), o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secitece, realizará uma solenidade para apresentar o relatório final do "Estudo de Viabilidade para a Implantação do Parque Tecnológico do Ceará". O evento será realizado às 9h, em auditório da Fiec.