00:00 · 12.06.2017

Dia dos namorados

Para marcar o Dia dos Namorados, celebrado hoje, o McDonald's realiza a ação "Amor num Tweet". Clientes que tuitarem com a hashtag #ExperimenteoAmor e marcarem seu amor na resposta, ao comprarem um McFlurry Sonho de Valsa, ganharão outra sobremesa no mesmo sabor. Após a postagem, o usuário receberá uma resposta do McDonald's com um link para gerar o cupom.

Temporariamente

Uber: Conselho pode afastar presidente

O Conselho de Administração da Uber vai discutir a possibilidade de afastar, temporariamente, o fundador e presidente Travis Kalanick como forma de renovar as práticas de negócio da empresa, segundo fontes ligadas à empresa. É possível que Kalanick retorne à Uber em um papel de menor autoridade.

Cartões de crédito

Banco lança nova versão de aplicativo

A Caixa lançou uma nova versão do seu aplicativo para cartões, disponível para iOS e Android. O aplicativo possibilita solicitar cartões adicionais, segunda via de cartões e alterar o endereço de correspondência. O aplicativo também permite bloquear e desbloquear o cartão, liberar o uso no exterior, emitir faturas, contestar eventuais transações, além de diversas outras funcionalidades.

Antes da delação

Ações da JBS: donos venderam R$ 10 mi

Às vésperas da divulgação da delação premiada que atingiu o presidente Michel Temer, os acionistas controladores da JBS venderam R$ 10 milhões em ações da companhia. No dia 16 de maio, eles negociaram 985 mil papéis da empresa a R$ 10,11. Os controladores da JBS são a FB Participações e o Banco Original.

De R$ 8 bilhões

Oi quer propor aumento de capital

A diretoria da Oi trabalha para entregar até o fim do mês um novo ajuste no plano que será votado pelos credores. A intenção é propor ao conselho de administração um aumento de capital de cerca de R$ 8 bilhões a ser subscrito pelos atuais acionistas.