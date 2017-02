Mais notícias de Negócios: Magazine Luiza seleciona estagiários

00:00 · 04.02.2017 / atualizado às 00:23

Inscrições abertas

O Magazine Luiza abriu inscrições para seu processo de seleção de estagiários de 2017. A empresa vai oferecer vagas nas áreas de marketing, comercial, e-commerce, planejamento comercial, planejamento de operações, logística, para o laboratório de tecnologia Luizalabs, planejamento e controle, finanças, administração e riscos e auditoria. Inscrições pelo link bit.Ly/2kycp0u.

Multiplus

Aniversariantes deste mês têm 30% de bônus

Os participantes Multiplus que fazem aniversário em fevereiro poderão aproveitar presentes exclusivos neste mês. São bônus de 30% ao transferirem os pontos dos cartões de crédito das instituições financeiras parceiras da rede de fidelidade. Os participantes também podem comprar pontos com desconto de 50%, no período de 6 a 12 de fevereiro, e descontos especiais no aplicativo.

Diz trabuco

'Saída da crise será gradual e ritmada'

Os bancos terão de ter participação ativa no processo de ajuste das empresas e dos consumidores, abrindo espaço para que a economia brasileira volte a crescer, afirma o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. Após um 2016 repleto de dificuldades para o setor, o executivo vê o desfecho da crise já endereçado. "O caminho de saída da crise será gradual e ritmado", avalia o presidente do Bradesco.

Setor agrícola

Rússia e Brasil debatem ampliação de negócios

O secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, discutiu com o vice-ministro russo da Agricultura, Evgeny Gromyko ampliar a cooperação no setor agrícola. O contato será estreitado no comitê agrícola russo-brasileiro, que se reunirá ordinariamente, em Brasília, na véspera da reunião deste ano da Comissão Russo-brasileira de Alto Nível de Cooperação.

Gigante mundial

Unilever aposta em comida mais saudável

A pressão dos consumidores pela oferta de alimentos mais saudáveis fará com que a Unilever, gigante mundial dona de marcas como Hellmann's, Knorr e Kibon, modifique boa parte de seus produtos nos próximos três anos. Para não perder mercado, a empresa quer que seis em cada 10 de suas mercadorias tenham os "mais elevados padrões de nutrição" no ano de 2020.

Telefonia

Lei pode dar R$ 90 bi às operadoras

Encaminhado à sanção, o projeto que estabelece o novo marco regulatório das telecomunicações não deverá ser devolvido para novas discussões no Senado. Caso a nova lei seja sancionada, as operadoras poderão ficar com quase R$ 90 bilhões em bens que hoje pertencem à União. O texto se encontra na mesa do ministro Eliseu Padilha.

Eletroeletrônicos

Produção dá sinais de recuperação

A produção do setor eletroeletrônico deu sinais de recuperação em dezembro ao crescer 7,3% em relação a novembro, com ajuste sazonal, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). No entanto, em 2016, o segmento ainda recuou 11,3% ante 2015.