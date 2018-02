01:00 · 24.02.2018

A empresária Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, é a nova integrante do hall da fama do World Retail Congress (WRT), maior congresso de varejo do mundo. Ela é a única brasileira a integrar a lista das principais lideranças do varejo mundial.

Grupo 3corações

Santa Clara lança concurso cultural

O Café Santa Clara e o Café Viriato lançam um concurso cultural com o tema "A história mais marcante e especial que você vivenciou tomando um café". Os vencedores terão direito a um café espresso single por dia durante um ano no Café Viriato. Mais informações no instagram.Com/cafeviriato.

Flávio Rocha

AJE recebe CEO da Riachuelo na Fiec

A Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) receberá o empresário Flávio Rocha, CEO das redes de Loja Riachuelo, na próxima terça-feira (27). O evento, primeiro da nova gestão da AJE, será realizado no auditório Auditório Waldyr Diogo da Fiec, às 19h.

Direção do veículo

Mercedes faz recall do Classe C e GLK 220

A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. Convoca os proprietários dos veículos modelos Classe C e GLK 220 a agendarem inspeção e, se necessário, a substituição dos anéis de contato da coluna de direção. Mais informações pelo 0800 970 9090 ou pelo site www.Mercedes-benz.Com.Br.

Edson Arouche

Servnac tem nova diretoria comercial

O Grupo Sevnac tem um novo diretor comercial. Trata-se de Edson Arouche. Com atuação na área há mais de 30 anos, Arouche acumula passagens por empresas como BicBanco, Ticket e Casebrás e ficará à frente do planejamento de vendas do comercial e de todos os serviços oferecidos.

Marcação de assento

Senacon quer que a Gol explique cobrança

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), vai pedir explicações à Gol pela cobrança pela marcação de assento nos voos da companhia aérea. O departamento da Senacon, ligada ao Ministério da Justiça, informou que marcou para segunda-feira (26) uma reunião com a Gol para "obter informações sobre as novas práticas tarifárias da companhia".

PETROBRAS

GNV tem reajuste de 6% em Fortaleza

A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) confirmou que a Petrobras repassou um aumento no preço do gás natural veicular (GNV) no último dia 1º de fevereiro deste ano. Em Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Horizonte e Aracati, o reajuste foi 6%. Em algumas cidades do Interior houve queda de 11%.

Demanda

Volkswagen enviará peças à Alemanha

Como parte do plano de ampliar sua atuação no mercado externo, a Volkswagen do Brasil acertou a exportação de 5 mil peças de carro para uma das fábricas do grupo na Alemanha. A peça também é produzida no país europeu, mas a filial foi acionada pela alemã para suprir a demanda.

Menor queda

Produção industrial fica em 48,4 pontos

A produção industrial de janeiro teve a menor queda no mês desde 2014, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice, que abaixo de 50 demonstra recuo em relação ao mês anterior, ficou em 48,4 pontos em janeiro. Segundo a CNI, a queda na produção em janeiro e em dezembro era esperada.

1,4 ponto

Cai a confiança do consumidor, diz FGV

A confiança do consumidor recuou 1,4 ponto em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, informou, nessa sexta-feira (23), a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) passou de 88,8 pontos em janeiro deste ano para 87,4 pontos no mês de fevereiro.

No site do INSS

Demonstrativo de rendimento disponível

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, na sexta-feira, no seu site o demonstrativo de rendimentos de 2017 dos aposentados e pensionistas obrigados a apresentar a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. É preciso acessar: https://meu.Inss.Gov.Br/central/index.Html#/extrato-ir.

25 selecionados

CSP capacita Pessoas com Deficiência

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) deu início, no dia 23, a um novo ciclo de aprendizagem para 25 pessoas com deficiência (PCDs), no Programa Aprendiz PCD, fruto de parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Possível defeito

Fiat convoca recall de picape RAM 2500

A FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. Convoca os proprietários da picape RAM 2500 equipados com transmissão automática a atentar para a alavanca na coluna de direção, que pode se movera sem a chave na ignição e/ou o pedal do freio acionado. Mais informações pelo 0800 702 7150.

Safra 2017/18

Colheita da soja alcança 25% da área

A colheita de soja da safra 2017/2018 no País avançou para 25% da área até a última quinta (23), ante 36% há um ano e 27% na média de cinco anos, segundo dados divulgados pela AgRural. A colheita da oleaginosa no Mato Grosso alcança 61% da área, superando a média dos últimos cinco anos.