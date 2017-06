Mais notícias de Negócios: Latam terá venda de lanche a bordo

00:00 · 14.06.2017

No Brasil

A companhia aérea Latam vai começar a vender produtos em seus voos no Brasil. A empresa já apresentou neste ano sua loja a bordo, batizada de Mercado Latam, no Chile, Peru, Colômbia e Argentina. A novidade foi divulgada nessa terça-feira (13) à imprensa brasileira.

Caminhões

Mercedes-Benz reduz previsão para mercado

O presidente da Mercedes-Benz, Philipp Schiemer, afirmou que o fraco desempenho do mercado de caminhões, que caiu 19,4% até maio, o forçou a reduzir a sua projeção para 2017. Antes, ele via alta de 10% no ano. Agora, diz que ficará satisfeito se houver estabilidade ante 2016.

Setor elétrico

Governo planeja fazer consulta pública em leis

O governo planeja abrir uma consulta pública para discutir mudanças no modelo regulatório do setor elétrico. Segundo o presidente da estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Luiz Barroso, a ideia é discutir sobre "sugestões de aperfeiçoamentos" das regras setoriais.

Indicação do governo

Comissão aprova dois nomes para o Cade

Os dois indicados do governo a assumir assentos no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) tiveram os nomes aprovados ontem (13) em comissão do Senado: Alexandre Barreto (presidência) e Maurício Bandeira Maia (conselheiro), ambos egressos do TCU.

Telebrás

Satélite chega a lugar definitivo no espaço

Após 38 dias de viagem em órbita, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas da Telebrás, tem lugar definitivo no espaço para os próximos 18 anos. A partir do dia 15 deste mês será iniciada a passagem do comando da operação do satélite para a Telebrás.

Ferrovia norte-sul

Governo espera R$ 1,5 bi com leilão

O governo federal espera levantar cerca de R$ 1,5 bilhão em outorga com o leilão de concessão da ferrovia Norte-Sul entre Tocantins e São Paulo em 2018, segundo o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. O governo espera publicar o edital do leilão em novembro.

Aplicativo

Gol lança serviço de check-in com selfie

A Gol Linhas Aéreas inaugurou ontem (13) o seu serviço de check-in com o uso de uma selfie. A tecnologia funciona por meio de um sistema de reconhecimento facial, em que o passageiro cadastra uma fotografia dele próprio no aplicativo da companhia, e visa agilizar o embarque.

Companhia aérea

Alitália pede nos EUA recuperação judicial

A companhia aérea Alitália formalizou ontem (13)pedido de recuperação judicial na justica dos EUA, segundo o The Wall Street Journal. A companhia enfrenta uma grave crise financeira e corre ainda o risco de perder acesso ao aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, por falta de pagamento.

156,3 toneladas

Eldorado bate recorde produzindo celulose

Com 156.384 toneladas de celulose branqueada de eucalipto produzidas em maio, a Eldorado alcançou novo recorde mensal da companhia, que é controlada pelo grupo J&F. Nos cinco primeiros meses de 2017, o volume de produção da celulose foi de 730 mil toneladas.

RioMar Kennedy

Smart Fit inaugura 11ª unidade em Fortaleza

A Smart Fit, que integra o maior grupo de academias da América Latina, inaugurou a 11ª unidade em Fortaleza (CE), localizada no RioMar Kennedy. O novo espaço conta com mais de mil metros quadrados e estacionamento conveniado dentro do centro de compras e lazer.

Lançamento

Livro trata da gestão no Ceará de 1979 a 2014

Será lançado, no próximo dia 23 o livro "Gestão Governamen- tal no Ceará, 1979-2014 - Da crise de 1986 ao ajuste fiscal e reforma do Estado", de autoria de José Nelson Bessa Maia e Demartone Coelho Botelho. O evento ocorrerá no lounge da BSPAR Incorporações, no Shopping Iguatemi, às 19h.

Diz SPC

Dia dos Namorados: vendas caem 9,61%

As vendas para o Dia dos Namorados caíram 9,61% este ano em comparação com o resultado do comércio para a data em 2016, segundo balanço divulgado ontem (13) pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Pontos

Multiplus fecha parceria com Airbnb

A empresa de fidelidade Multiplus anunciou ontem (13) que fechou uma parceria com o Airbnb. Pelo acordo, cada dólar gasto em estadias pelo serviço de hospedagens gera um ponto aos clientes da Multiplus. A nova colaboração já está disponível no site da companhia de fidelidade.