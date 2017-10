Mais notícias de Negócios — Latam: taxa de ocupação sobe

01:00 · 11.10.2017

O Grupo Latam Airlines informou ontem suas estatísticas preliminares de setembro. No mês, o tráfego de passageiros aumentou 3,9% frente a igual período de 2016, enquanto a oferta teve elevação de 2,0% A taxa de ocupação aumentou 1,5% alcançando 86,4%. No mercado doméstico, a ocupação subiu 3,1%, para 85,0%.

'Tempos turbulentos'

Caso de corrupção atinge Airbus

A gigante aeroespacial europeia Airbus está em apuros devido a um escândalo de corrupção que analistas temem ser tão grande quanto o que quase quebrou a alemã Siemens em 2006.Seu executivo-chefe, Tom Enders, previu "tempos turbulentos" devido ao caso.

Pioneira na AL

Avianca vai operar aeronave A321neo

A Avianca recebeu ontem a primeira aeronave A321neo, da Airbus, que operará em rotas domésticas e internacionais e complementará a frota de 130 aviões Airbus da companhia. O A321neo tem capacidade para 195 passageiros, divisão em duas classes e é equipado com motores CFM LEAP-1A.

Embrionário

BC: regulação do câmbio em estudo

O diretor de Regulação do Banco Central (BC), Otávio Damaso, disse que a autarquia está trabalhando, ainda que de forma "embrionária", no aperfeiçoamento da regulação das operações de câmbio. Segundo ele, o objetivo é menos burocracia e mais simplicidade e naturalidade.

Acordos coletivos

Governo analisa criar contribuição

O governo analisa a possibilidade de criar uma Contribuição dos Acordos Coletivos na regulamentação que fará da reforma trabalhista, disse ontem (10), o ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira, após participar de audiência pública na Câmara dos Deputados. "Imposto sindical obrigatório, nunca mais" afirmou.

Bradesco

Trabuco substitui Lázaro Brandão

O Bradesco anunciou ontem que Lázaro de Mello Brandão renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração do banco e que será substituído pelo atual diretor-presidente Luiz Carlos Trabuco. Ele acumulará as duas funções até a primeira reunião do conselho, prevista para março de 2018.

Vulcabras Azaleia

Oferta de ações pode girar até R$ 826 mi

O período de reserva para a oferta de ações da Vulcabras Azaleia vai até o dia 23 de outubro. No dia seguinte, 24, será encerrado o procedimento de bookbuilding, quando será definido o preço da ação, cuja faixa indicativa é de R$ 8,50 a R$ 10,50. São 60.526.000 ações em distribuição primária e 7.894.000 na secundária.

Contas públicas

Projeção de déficit cai para R$ 158,4 bilhões

Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda reduziram a previsão do déficit primário do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) neste ano, de R$ 159 bilhões para R$ 158,43 bilhões. A projeção consta da pesquisa Prisma Fiscal, elaborada pelo Ministério e divulgada ontem.

Ypióca

Diageo lança novo posicionamento

Com o objetivo de reforçar as raízes cearenses da Ypióca, a Diageo, líder mundial em bebidas alcoólicas premium, lança neste mês um novo posicionamento para a marca, que inclui uma grande campanha publicitária nacional e a renovação das tradicionais embalagens da bebida alcoólica.