Mais notícias de Negócios: Latam inicia venda de novos trechos

01:00 · 18.12.2017

Brasília e Guarulhos

No último sábado (16), a Latam iniciou as vendas de passagens de novos trechos de Fortaleza para os aeroportos de Brasília (DF) e Guarulhos (SP), hubs da empresa no País. As vendas são válidas para passagens a partir de 11 de maio de 2018. Em breve, também estarão abertas vendas de passagens válidas para viagens programadas a partir de março de 2018.

Governo quer apressar novo texto

Previdência

O governo quer acelerar a divulgação do novo texto da reforma da Previdência para poder retomar as negociações em torno da proposta e garantir que a medida seja votada na Câmara no dia 19 de fevereiro. O objetivo é tentar conter a pressão por novas modificações nas regras.

Correios

Cai 16,28% média de itens transportados

A queda no volume anual de encomendas e objetos transportados pelos Correios é de, em média, 16,28%, enquanto a "defasagem" tarifária acarretou prejuízos na receita líquida de vendas e dos serviços, principalmente nos três últimos exercícios.