Mais notícias de Negócios: Laranja é o item mais vendido na Ceasa

00:00 · 26.01.2017

Em 2016

A laranja foi o item mais comercializado na Ceasa em 2016, com 59.029 toneladas. Em seguida, ficou a banana pacovan, com 33.189 toneladas vendidas. A batata inglesa ficou em terceiro lugar, com 32.933 unidades vendidas, segundo ranking da Ceasa.

Em dezembro

Demanda por voos domésticos cai 2,84%

A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros registrou queda de 2,84% em dezembro de 2016 na comparação com o mesmo mês de 2015, informou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Sugestões

ANS analisa planos de saúde acessíveis

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) recebeu ofício do Ministério da Saúde com sugestões para tornar a contratação de planos de saúdes mais acessíveis à população, informou a Agência.

Após vencimento

Tributos não poderão ser pagos em bancos

Sobre a Nova Plataforma de Cobrança divulgada pela Febraban, a Sefin esclarece que a possibilidade de pagamento dos boletos após o vencimento em qualquer banco não se aplica ao pagamento de tributos, como o IPTU. Após a data de vencimento, o contribuinte deve imprimir outro boleto no site da Sefin para pagar na rede credenciada.

Com palestra

Programa Ecoenel comemora 10 anos

A Enel Brasil realizará, no próximo dia 7 de fevereiro, a solenidade de comemoração aos 10 anos do Programa Ecoenel de troca de resíduos recicláveis por bônus na conta de energia. Na ocasião, Marina Klink ministrará a palestra "Contexto do Programa Ecoenel no panorama mundial da sustentabilidade".

Comissão da Camara

Alta das contas de luz será questionada

O aumento de 9% nas contas de energia elétrica, devido ao pagamento de uma indenização às empresas transmissoras , publicada pela Aneel, será questionado na Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados. A afirmação é do deputado federal Chico Lopes.

VIII Panorama Fiscal

Finanças Públicas é tema de evento

Com o tema "Análise das Finanças Públicas do Estado do Ceará no Quinto Bimestre de 2016", o evento VIII Panorama Fiscal é realizado hoje, no auditório da Fundação Sintaf. As inscrições gratuitas devem ser feitas no site www.Fundacaosintaf.Org. Br. Será emitido certificado de quatro horas.

Em janeiro

Consumidores estão mais otimistas

A expectativa de melhora da economia, aliada à queda da inflação e a redução das taxas de juros contribuíram para o aumento de 6,2 pontos no Índice de Confiança do Consumidor (ICC) em janeiro deste ano, passando a 79,3 pontos. Os dados foram divulgados hoje (25),pelo Ibre-FGV.

Empresário

Confiança no comércio aumenta quase 20%

A confiança dos empresários do comércio aumentou 18,4% em janeiro deste ano, ante igual período de 2016. Na comparação com dezembro passado, o resultado é negativo em 2,3%. Os dados foram divulgados ontem (25), pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Ganhos mundiais

Santander Brasil foi o que mais contribuiu

O Santander Brasil registrou crescimento no lucro e passou a ser a unidade que mais contribuiu para os ganhos do grupo Santander, com sede na Espanha. O lucro do Santander cresceu 4% e atingiu 6,2 bilhões de euros em 2016. O Brasil respondeu por 21% do ganho do grupo, segundo resultados publicados ontem.