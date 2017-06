Mais notícias de Negócios: Land Rover convoca recall de veículos

00:00 · 13.06.2017

Cinto de segurança

A Land Rover convocou recall dos modelos Range Rover Vogue, Range Rover Sport e Discovery Sport. Os proprietários devem ir a uma concessionária para inspeção dos conjuntos de pré-tensores dos cintos de segurança. Informações: 0800 012 2733.

Emprego

Índice de novas vagas sobe 0,1% em maio

O Índice de novas vagas de emprego, medido pela Catho em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos anúncios de trabalho no site de recrutamento, subiu 0,1% em maio, ante abril. Em relação a maio de 2016, o indicador recuou 8,7%.

Brasil

Balança comercial tem superávit de US$ 2,2 bi

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 1 487 bilhão na segunda semana de junho (dias 5 a 11), de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O saldo positivo é resultado de exportações de US$ 4,387 bilhões e importações de US$ 2,900 bilhões.

Expansão

Vivo lança 4G em Itatira, no Ceará

A Vivo ampliou a sua cobertura 4G com a ativação do serviço em Itatira, no Ceará, e mais 21 municípios nordestinos. Com isso, a empresa mantém a liderança no mercado de internet móvel de 4ª geração com 34,65% de participação no Brasil.

Classificação

Oito meses da lei da etiquetagem de pneus

A lei da etiquetagem de pneus entrou em vigor em outubro de 2016 e, desde então, os fabricantes de pneus nacionais e importadores já fornecem a etiqueta que classifica os pneus em três critérios: resistência ao rolamento, aderência em piso molhado e ruído externo.

Celebridades bem pagas

Neymar é 71º lugar na lista da Forbes

O jogador Neymar é o único brasileiro da lista da Forbes com as 100 celebridades mais bem pagas de 2016. Neymar recebeu, no ano passado, US$ 37 milhões, ficando na 71ª posição. A lista é liderada pelo rapper Sean Diddy, seguido pela cantora Beyoncé e pela escritora JK Rowling.

Shoppings do país

Número de visitantes sobe 3,06% em maio

O fluxo de visitantes em shopping centers no País em maio subiu 3,06% na comparação com abril, impulsionado pelo movimento de Dia das Mães, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) em parceria com a FX Retail Analytics.

No Papicu

Construtoras entregam empreendimento

A Otoch Empreendimentos e a Moura Dubeux realizam hoje (13) a entrega das unidades do terceiro empreendimento do Evolution Central Park, o condomínio Metropolitan Central Park. O Metropolitan compreende unidades de 94m² a 130m² (2 a 3 suítes) e está localizado no bairro Papicu.

Domésticos

Azul tem alta de 14,3% na demanda por voos

A companhia aérea Azul teve alta de 14,3% na demanda por voos domésticos em maio, ante o mesmo período do ano passado. A oferta de assentos avançou 15,1% na mesma comparação. Segundo a companhia, a taxa de ocupação nos voos domésticos no período cedeu 0,5 ponto percentual.

'Diálogos empresariais'

Beto Studart palestra na CDL de Fortaleza

O projeto Diálogos Empresariais recebe hoje, na sede da CDL de Fortaleza, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Beto Studart. O empresário falará sobre o tema: "Trajetória de um empreendedor ligado ao amor e ao trabalho".