Mais notícias de Negócios: Juros do cheque especial são mantidos

00:00 · 11.01.2017

Estabilidade

Os juros do cheque especial e do empréstimo pessoal se mantiveram estáveis neste início de ano, segundo pesquisa do Procon-SP. A taxa média para o cheque especial foi 13,6% a.M., o mesmo percentual registrado no começo de dezembro. Para o empréstimo pessoal, a taxa média ficou em 6,51% ao mês.

Para vendedores

PagSeguro lança novo aplicativo

O PagSeguro, do grupo UOL, lançou o aplicativo gratuito PagSeguro Minha Conta. A nova ferramenta permitirá aos vendedores usuários do PagSeguro visualizar o saldo, consultar o extrato de transações e transferir o dinheiro para a conta bancária de qualquer lugar. O app está disponível para Android e iOS.

Ante outubro

PIB mensal do Itaú fica estável em novembro

O PIB mensal do Itaú Unibanco (PIBIU) ficou estável na passagem de outubro para novembro, conforme estimativa feita com ajuste sazonal. O PIBIU chegou em novembro acumulando queda de 4,8% em 12 meses. Já na comparação com igual mês de 2015, o recuo foi de 2,8%, conforme os cálculos do banco.

Lei Nº 16.195

Decon condena "consumação mínima"

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) orienta consumidores a denunciar os locais que descumprirem a lei nº 16.195/2016, em vigor desde o dia 4 deste mês, que proíbe cobrança de "consumação obrigatória" ou "consumação mínima" em estabelecimentos.

Neste ano

CVC pode comprar empresa internacional

Apesar do cenário econômico ainda difícil, a CVC mantém seus planos de adquirir outras empresas, inclusive internacionais, de mercados emergentes. O posicionamento foi reforçado pelo presidente do Grupo CVC, Luiz Eduardo Falco.

Telefonia

Programa soma 1 milhão de clientes

O Oi Recompensa, primeiro programa de fidelidade do mercado de telefonia móvel exclusivo para toda a base de clientes, conquistou 1 milhão de adesões desde março de 2016. Os clientes acumulam pontos nas recargas para troca por prêmios ou descontos.

Diz Telecom Itália

Não há intenção de fundir TIM com a Oi

A Telecom Italia não tem intenção de fundir a TIM com a Oi. "As informações sobre este assunto não têm fundamento", afirmou ontem (10) um porta-voz do grupo italiano. Em comunicado, a TIM Brasil também negou a possibilidade de integração com a Oi.

1ª semana

Inflação do aluguel sobe 0,86% neste mês

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado para reajustar a maioria dos contratos imobiliários de aluguel, variou 0,86% na 1ª semana de janeiro, após registrar alta de 0,20% em igual período de dezembro, informou a Fundação Getúlio Vargas.

12 meses

Construção: emprego tem queda de 14,5%

O nível de emprego na construção civil caiu 14,5% no acumulado de 12 meses até novembro de 2016, gerando um saldo negativo de 437 mil postos de trabalho. Os dados foram divulgados ontem pelo Sinduscon-SP e pela Fundação Getúlio Vargas.