Mais notícias de Negócios: Jeri recebe visita de órgãos federais

01:00 · 26.04.2018 / atualizado às 01:05

O Aeroporto de Jericoacoara receberá órgãos federais para inspeções técnicas, visando a internacionalização. A primeira visita será nesta quinta-feira (26), com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A próxima será dia 10 de maio com a Polícia Federal e a Receita Federal.

Brasil e exterior

Setur capacita 3 mil agentes de turismo

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) realizou ações de capacitação agentes de viagem para promoção do Estado em São Paulo e Portugal. Esta semana, a capacitação será no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. Até o fim deste ano, as ações devem alcançar 3 mil profissionais nos principais mercados emissores de turistas do Brasil e do mundo.

Decisão

Anatel não assinará TAC da Telefônica

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu, em reunião realizada nesta quarta-feira (25) em Brasília, não assinar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Telefônica. O processo de R$ 3 bilhões, que será arquivado, buscava permitir a troca de multas aplicadas pela Agência na prestadora por investimentos.

Em 2017

Setor atacadista fatura R$ 259,8 bi

O segmento atacadista distribuidor cresceu 0,7% em termos reais em 2017, atingindo faturamento de R$ 259,8 bilhões, conforme a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad). Assim, o setor mantem participação maior que 50% no total do mercado de produtos como alimentos, bebidas, higiene e limpeza.

Organização

Sicredi-CE cria Comitê da Mulher

A Sicredi Ceará Centro Norte, Instituição Financeira Cooperativa de Crédito, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, organiza no dia 27, a partir de 13h no Hotel Mareiro, o IV Encontro de Mulheres Cooperativistas, com foco nas associadas que tenham perfil de líderes.