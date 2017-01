Mais notícias de Negócios: Itaipu volta a ser líder mundial

01:00 · 02.01.2017

A usina hidrelétrica de Itaipu bateu recorde de produção no mês passado, com quase 8,9 milhões de megawatts-hora (Mwh). A usina fecha 2016 com uma produção de 103 milhões de Mwh. Com a marca, Itaipu voltou a ser líder mundial de geração de energia elétrica, à frente de Três Gargantas, na China, que liderava o ranking desde 2014.

Após três anos

Preço do petróleo sobe 52% em 2016

Depois de registrar perdas nos três anos anteriores, por causa do excesso de oferta global, os preços do petróleo se recuperaram em 2016. O tipo Brent, negociado em Londres, subiu 52% neste ano, para US$ 56,82 o barril. É a maior alta anual desde 2009, quando a commodity subiu quase 71%.