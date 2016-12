Mais notícias de Negócios: IPark lança nova campanha de férias

00:00 · 29.12.2016

Complexo turístico

O iPark Complexo Turístico acaba de lançar uma campanha publicitária de férias. São três peças com motivos diferentes que convidam o público a visitar o parque neste período de alta estação. Criadas pela agência 333 Comunicação, as artes brincam com experiências que turistas e o público local normalmente têm no litoral de Fortaleza.

Fortaleza

Smart Fit chega ao North Shopping

O North Shopping Fortaleza vai receber uma unidade da rede de academias Smart Fit. Localizada no Piso 3, a unidade está prevista para ser inaugurada ainda no primeiro semestre de 2017. O RioMar Kennedy também contará com uma unidade da mega academia.

Ações

Itaú BBA corta preço-alvo da Cielo

O Itaú BBA cortou o preço-alvo para Cielo de R$ 40,5 para R$ 34 por ação, mas manteve a recomendação em market perform (desempenho de acordo com a média do mercado). O banco ressaltou que a nova análise segue as recentes mudanças regulatórias para o mercado de cartões e suas implicações em Cielo.

Neste mês

Fluxo cambial é positivo em US$ 5 bi

O fluxo cambial do País está positivo em US$ 4,990 bilhões em dezembro até o dia 23, informou ontem o Banco Central. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 2 910 bilhões no acumulado do mês até última sexta-feira. Isso é resultado de entradas no valor de US$ 34,985 bilhões e de retiradas no total de US$ 37,895 bilhões.

Em novembro

Produção de petróleo no Brasil cai 0,6%

A produção de petróleo no Brasil em novembro totalizou 2,609 milhões de barris por dia, uma queda de 0,6% em relação a outubro, informou ontem a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na comparação com novembro de 2015, contudo, houve alta de 9,6%.