Mais notícias de Negócios: indústria de panetone prevê crescer 8%

01:00 · 19.09.2018

Um dos produtos mais consumidos no Natal, o panetone deve ficar mais caro neste ano devido à pressão cambial sobre o trigo. Apesar disso, o setor acredita que a demanda interna continuará aquecida e as vendas devem crescer entre 7% a 8%. A estimativa é da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados.

40 mi de usuários

Cielo lança solução para pagamento

A Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, lança uma solução de pagamento por meio da tecnologia QR Code, a qual mira 40 milhões de potenciais usuários, afirma o vice-presidente executivo da adquirente, Daniel Caffaro. O objetivo, diz o executivo, é "escalar" o pagamento via celular no Brasil no parque físico de maquininhas, no e-commerce e nos terminais de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF).

Em doze meses

Inflação do aluguel acumula alta de 9,8%

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel do Brasil, registrou uma inflação de 1,34% na segunda prévia de setembro deste ano. A taxa é superior ao 0,67% da segunda prévia de agosto. De acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV), com a segunda prévia de setembro, o IGP-M acumula taxas de 8,09% no ano e 9,83% em 12 meses.

Até agosto

Desembolsos do BNDES recuam 10%

Os desembolsos do BNDES para empréstimos já aprovados ainda registra queda de 10% no acumulado do ano até agosto, na comparação com os oito primeiros meses de 2017, afirmou, ontem, o presidente da instituição de fomento, Dyogo de Oliveira. Segundo o executivo, as incertezas relacionadas às eleições de outubro têm afetado a demanda por crédito para investimentos.

Aponta FGV

Setor industrial vai investir menos

O Indicador de Intenção de Investimentos da Indústria recuou 3,1 pontos no 3º trimestre de 2018 em relação ao 2º trimestre do ano, informou, ontem, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador desceu ao patamar de 113,0 pontos, o menor nível desde o terceiro trimestre de 2017, quando estava em 105,1 pontos.