Mais notícias de Negócios: IGP-DI tem inflação de 1,48% em junho

01:00 · 10.07.2018

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou inflação de 1,48% em junho deste ano, abaixo do 1,64% de maio. Com esse resultado, o índice acumula alta de 5,45% no ano e de 7,79% em 12 meses, segundo a Fundação Getulio Vargas. Em junho de 2017, o IGP-DI caiu 0,96%.

NAS REFINARIAS

Petrobras não altera valor da gasolina

A Petrobras manteve o preço do diesel e da gasolina comercializada nas refinarias. Assim, o preço da gasolina A fica inalterado em R$ 2,0249 e o do diesel, em R$ 2,0316. Na sexta-feira, a petroleira havia aumentado o preço da gasolina em 1,08%. O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho.

FÉRIAS

Shopping Del Paseo tem fluxo 38% maior

Shopping Del Paseo intensificou as suas atividades neste mês das férias, o que já resultou em um fluxo 38% maior em relação ao mês passado. No próximo fim de semana (dias 13, 14 e 15 de julho) o Del Paseo realiza uma oficina de culinária infantil, gratuita e aberta ao público, das 16h às 18h.

NO SEMESTRE

Reservas de viagem na CVC crescem 9,1,7%

A CVC divulgou prévia operacional do segundo trimestre de 2018, registrando alta de 5,7% nas reservas de viagem confirmadas na comparação com igual período do ano passado, totalizando R$ 3,094 bilhões. O crescimento no primeiro semestre, segundo os dados da CVC, foi de 9,1%, a R$ 6,24 bilhões.

NESTE SÁBADO

Beach Park inaugura brinquedo Vainkará

O Beach Park inaugura, sábado (14), às 12h, a sua nova atração: o Vainkará. O brinquedo possui 150 metros de descida e paredes de 90 graus, proporcionando a sensação de gravidade zero. Com a nova atração, que teve investimento de cerca de R$ 15 milhões, o Beach Park estima crescer até 15% no faturamento deste ano e pelo menos 5% no número de visitantes.

1ª semana de julho

Balança registra superávit de US$ 1 bi

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 1 bilhão na primeira semana de julho, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic). O saldo positivo é resultado de exportações de US$ 4,352 bilhões e importações de US$ 3,318 bilhões.

RECORDE

Delta transporta 17,7 mi de clientes no mês

Durante o mês de junho de 2018, a companhia aérea Delta transportou mais passageiros do que em qualquer outro mês na história da empresa, com quase 17,7 milhões de clientes em voos da linha principal e Delta Connection em todo o mundo. A Delta encerrou o trimestre com um recorde de 50 milhões de clientes transportados nos meses de abril a junho.

1º SEMESTRE

Investimento: fundos captam R$ 36,4 bi

Os resgates líquidos de R$ 25,8 bilhões que a indústria brasileira de fundos sofreu no mês de junho puxaram para baixo a captação acumulada no primeiro semestre do ano, que foi de R$ 36,4 bilhões (positivos). As informações são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

RIOMAR FORTALEZA

Constance apresenta conceito self shoes

A loja Constance do RioMar Fortaleza, única franquia da marca no Ceará, tem como destaque o atendimento self shoes, conceito de compra em formato de self-service, que é uma de principais referências do empreendimento. Na loja, é possível encontrar modelos do 34 ao 39.