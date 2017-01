Mais notícias de Negócios: IFCE Pecém oferta 165 vagas gratuitas

00:00 · 14.01.2017

Capacitação

O campus do Pecém do Instituto Federal do Ceará (IFCE) está com 165 vagas abertas para cinco cursos gratuitos de extensão. A prova será realizada no dia 25 de janeiro de 2017, das 9 às 12 horas. As inscrições vão até

18 de janeiro, pelo formulário online:http://bit.Ly/inscricaocursosifce.

Instalações

Senai lança curso sobre parques eólicos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará) está com inscrições abertas para o curso "Segurança em Instalações Elétricas em Parques Eólicos", que será realizado na unidade da Barra do Ceará. As inscrições já estão abertas e as vagas podem ser reservadas pelo número (85) 4009-6300.

De estoques públicos

Acre e Ceará receberão reforço de milho

A partir de fevereiro, os estados do Acre e do Ceará receberão reforço de milho para comercialização a pequenos criadores e agroindústrias de pequeno porte que utilizam o grão na ração animal. Nessa sexta-feira (13), a Conab contratou frete para a remoção de 2,56 mil toneladas de milho em grãos para os dois estados.

Sites de compras

Smiles faz parceria com Via Varejo

A Smiles e a Via Varejo, empresa de eletroeletrônicos do Brasil, assinaram um acordo para o resgate de produtos com milhas. Durante o lançamento da campanha, de 14 a 16 de janeiro, o cliente Smiles terá até 70% de desconto no resgate de produtos dos sites da Casas Bahia, do Pontofrio e do Extra.

Posse

Conselho de economia tem nova gestão

Em sessão realizada no dia 12 de Janeiro, Lauro Chaves Neto foi eleito presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará e Ricardo Eleutério Rocha foi eleito como vice-presidente. Na ocasião também foram empossados os novos Conselheiros Efetivos Boanerges Lopes Custodio e Jose Maria Porto Magalhães Sobrinho.

Ponto frio e Extra

Material escolar com até 45% de desconto

O sites do Pontofrio e do Extra oferecem material escolar com 40% e 45% de desconto, cada, e pagamento parcelado em até 12 e 16 vezes sem juros com o cartão da marca, respectivamente.

Produtos

Feira

Pague Menos de olho no varejo mundial

Os executivos da Pague Menos, Deusmar de Queirós, Mario Queirós e Patriciana Rodrigues, vão à NRF Retail's BIG Show, maior feira de varejo do mundo, de olho nas novidades do setor.

Indústria

Queda no emprego chega ao 22º mês

Em novembro, o emprego na indústria continuou a longa trajetória de queda que vem desde 2015 e registrou uma baixa de 0,3% em relação a outubro e completou 22 meses consecutivos de baixa.