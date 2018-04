Mais notícias de Negócios: grupo pressiona BC por venda ao Itaú

01:00 · 30.04.2018

Antevendo entraves à operação com o Itaú Unibanco, a cúpula da XP Investimentos se reuniu com a diretoria do Banco Central na sexta-feira (27), em São Paulo, para aplacar rumores de que o BC reprovará a operação, estimada em, pelo menos R$ 5,7 bilhões.

Para reforçar caixa

União vai vender 276 mil imóveis

Em tempos de ajuste fiscal, o governo decidiu vender a participação minoritária que detém em 276 mil imóveis em todo o País para reforçar o caixa da União. A previsão é arrecadar R$ 9,3 bilhões com a iniciativa. Apenas com terrenos de São Paulo, a expectativa é receber R$ 1,4 bilhão.

Dia do trabalhador

Shopping Iguatemi terá lojas fechadas na terça

A Administração do Shopping Iguatemi Fortaleza informou que neste 1º de maio, Lojas e quiosques estarão fechados; Praças de alimentação e lazer - funcionarão das 10h às 22h; Cinemas, das 12h30 às 22h30; e o Hipermercado Extra, funcionará das 7h às 00h.

Funcionamento

OFF Outlet Fashion não abrirá no feriado

O OFF Outlet Fashion Fortaleza vai funcionar normalmente nesta segunda-feira (30), das 9h às 21h e ficará fechado durante o feriado de 1º de maio. Na quarta-feira (02), o empreendimento, que oferece descontos de até 80%, volta a funcionar normalmente.