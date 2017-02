Mais notícias de Negócios: Governo faz consulta sobre acordos

00:00 · 06.02.2017

Coréia e Japão

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços iniciou uma consulta pública para verificar o interesse do setor privado brasileiro em negociações comerciais com o Japão e a Coreia do Sul. O objetivo é mapear a receptividade a acordos comerciais entre o Mercosul e os dois país asiáticos.

Lanches grátis

McDonald's cria máquina de Big Macs

Com o objetivo de divulgar novos formatos do Big Mac, o McDonald's instalou, em Boston (EUA) uma máquina que ofereceu lanches gratuitamente aos clientes, em troca de uma publicação no Twitter. A ação ocorreu na última semana de janeiro. Não se sabe se a ideia de vender lanches em máquinas será levada adiante.

De porta em porta

Ex-dono da Wizard vai vender cosméticos

O grupo Sforza, do empresário Carlos Wizard, que nos últimos anos adquiriu a rede Mundo Verde, agora entra no mercado de venda porta a porta. Ele vai atuar na área de cosméticos, vendendo óleos essenciais, com a marca Aloha Oils. Wizard é o fundador do grupo Multi, da rede de escolas de idiomas Wizard.

Lei das Teles

STF manda Planalto devolver projeto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinou que o Planalto devolva ao Senado o projeto de lei sobre telecomunicações. A matéria foi à sanção presidencial sem uma decisão formal sobre recursos que senadores haviam apresentado para que passasse por mais uma votação.