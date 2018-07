Mais notícias de Negócios: Gasolina recua 0,98% nas refinarias do País

01:00 · 13.07.2018

A Petrobras anunciou que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor hoje (13) será de R$ 2,0326, indicando queda de 0,98% ante o atual valor. O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316.

Gratuito

Serasa realiza curso para elevar vendas

Para ajudar as empresas a protegerem seus negócios do crescimento da inadimplência, a Serasa realizará, no dia 25, às 10h, o curso "Estratégias para vender mais e driblar a inadimplência". A capacitação é gratuita e online. As inscrições podem ser realizadas por meio do link http://bit.Do/experian.

Em junho

Material de construção: faturamento cai 4,7%

O faturamento da indústria brasileira de materiais de construção caiu 4,7% em junho deste ano, ante igual mês de 2017, disse a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Comparando junho e maio deste ano, a projeção é de crescimento de 4,4%.

Com combustível caro

Lucro da Delta despenca 13,6%

Delta tem A Delta Air Lines informou, ontem (12), que teve queda de 13,6% no lucro trimestral, conforme as despesas operacionais avançaram devido um salto de 38,8% nos custos com combustível. O lucro líquido da empresa caiu para US$ 1,03 bilhão.

Novo Conceito

San Paolo reinaugura lojas em Fortaleza

A San Paolo Gelato Gourmet acaba de reinaugurar todas as lojas de Fortaleza com um novo conceito. Desenvolvido pelo Studio Ino, o layout das unidades visa proporcionar uma nova experiência para os clientes. Além disso, agora as lojas contam com Wi-Fi de alta velocidade.

Demanda Crescente

Azul Cargo Express recebe 1ª aeronave

Pousou, ontem (12), em Belo Horizonte, o 1º avião cargueiro da Azul Cargo Express. O Boeing 737-400 Cargo chega para atender à demanda crescente da unidade de cargas da Azul e será certificada pela Anac antes de entrar em operação. A segunda aeronave cargueira deve ser incorporada à frota até o mês de setembro.

Por 90 Dias

Suspensa autorizações de registros sindicais

O novo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, suspendeu as autorizações de registro sindical por 90 dias. A medida não se aplica às decisões judiciais, quando as entidades recorrem ao Judiciário para obter o registro. A suspensão foi publicada na edição do Diário Oficial da União de ontem (12).

Planos de saúde

ANS faz consulta para revisar procedimento

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) colocou à disposição para leitura e sugestões os documentos que tratam da revisão de procedimentos que os planos de saúde são obrigados a cumprir. O assunto vem sendo discutido internamente desde outubro do ano passado.

Faturamento

Material de construção teve queda de 4,7%

Em junho, a indústria de materiais de construção apresentou queda de 4,7% em seu faturamento, ante igual mês do ano passado. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), uma das razões que explicam a queda foi a greve dos caminhoneiros.

Em uma semana

Gasolina cai R$ 0,06 nos postos da Capital

A gasolina vendida nos postos de Fortaleza apresentou redução de R$ 0,06. No início da semana, o valor mínimo do combustível estava em R$ 4,53. Na tarde de ontem (12), a gasolina chegou a ser vista a R$ 4,47 na Avenida Rogaciano Leite. Nessa quinta, passou a valer o reajuste de 0,78% na gasolina nas refinarias.

Caminhoneiros

AGU recomendará veto à anistia de multas

A Advocacia-Geral da União (AGU) recomendará ao presidente Michel Temer o veto à anistia para as multas e sanções aplicadas aos caminhoneiros e empresas durante a paralisação da categoria por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Mais de R$ 715 milhões já foram aplicados em multas.

Distribuidora

BNDES suspende leilão da Eletrobras

A Comissão Especial de Licitação do BNDES emitiu um comunicado informando que suspendeu, sem prazo determinado, o edital de leilão de seis distribuidoras da Eletrobras, previsto para o dia 26 de julho. A informação foi divulgada após a decisão da juíza Maria do Carmo Freitas, da 19ª Vara Federal do Rio.