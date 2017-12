Mais notícias de Negócios: Gasolina e diesel ficam 2% mais baratos

01:00 · 15.12.2017

A Petrobras anunciou ontem um novo ajuste para os combustíveis, com queda 2% no preço da gasolina nas refinarias. Os preços do diesel também terão redução de 2%. Os novos valores valem a partir de hoje (15). A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho deste ano.

Aponta FGV

IGP-10 de dezembro registra alta de 0,90%

O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) avançou 0,90% em dezembro após alta 0,24% registrado em novembro, informou, ontem, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No caso dos indicadores que compõem o IGP-10, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram alta de 1,22% em dezembro, destacou a FGV.

Para 1,90%

Percentual de cheques devolvidos avança

O percentual de cheques devolvidos por falta de fundos como proporção do total de títulos movimentados atingiu 1,90% em novembro, um aumento ante outubro, quando essa fatia foi de 1,77%, disse a Boa Vista SCPC. Na comparação com novembro de 2016, contudo, houve queda de 0,50 ponto percentual, de 2,40%.

Em novembro

Preços em lojas online caem 3,59%

Os preços no comércio eletrônico caíram 3,59% em novembro na comparação com igual mês de 2016, de acordo com o do Índice Fipe Buscapé. Na comparação com o mês de outubro, os preços retraíram 0,07%. O resultado de novembro marca o 12º mês de queda no indicador na comparação anual.

Hoje

Cagece realiza leilão de bens móveis

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza hoje, leilão de bens móveis. O evento será às 10h da manhã, no Meridional Convenções Center, nº 779, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Os lances ocorrerão de forma presencial e online, pelo site gracamedeirosleiloes.Com.Br.

Inauguração neste mês

Capital terá unidade do Instituto Gastronômico

O Instituto Gastronômico das Américas (IGA), maior rede internacional de escolas de gastronomia em número de alunos e unidades, acaba de fechar um novo contrato para inaugurar uma unidade em Fortaleza. Esta será a primeira franquia da Região e deverá ser aberta ainda neste ano.

Em 2018

Bradesco: tendência de queda na inadimplência

O vice-presidente do Bradesco, Alexandre Gluher, afirmou que a tendência para 2018 é de continuidade de queda da inadimplência. Na pessoa física e nas pequenas e médias empresas, segundo o executivo, a trajetória de retração dos calotes está dada e deve se manter no próximo ano.

Acordo de US$ 52,4 bi

Disney fecha compra de ativos da Fox

A Walt Disney confirmou, ontem, que fechou um acordo para comprar determinados ativos da 21st Century Fox por US$ 52,4 bilhões em ações. A aquisição inclui o estúdio de filmes e televisão 20th Century Fox e negócios internacionais e de TV a cabo. Ainda como parte da transação.

Norte e Nordeste

Hapvida é líder em sete estados

O Hapvida, operadora de saúde que conta com 3,8 mi de beneficiários, tem um Market Share de 4,63% no Brasil. O Hapvida é líder em estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco, Maranhão, Bahia e Amazonas, sendo a maior operadora de saúde no Norte e Nordeste.

Inauguração

Pointer: R$ 400 mil em Centro de Distribuição

Para expandir sua atuação no Nordeste, a Pointer, empresa de revestimento cerâmico do Portobello Grupo, inaugurou, ontem, seu 1º Centro de Distribuição em Fortaleza, no qual foram investidos R$ 400 mil.

Reformulação

Itaú lança transferência internacional por app

O Itaú Unibanco reformulou as funcionalidades de câmbio disponíveis no seu aplicativo para celular, possibilitando enviar e receber dinheiro pelo app mobile para qualquer lugar do mundo, a qualquer momento que for necessário.

Saúde

Prefeitura de Fortaleza firma PPP com a Geap

Por meio da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Prefeitura de Fortaleza firmou Parceria Público-Privada (PPP) com a Geap Autogestão em Saúde, uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil.

Tanqu de combustível

Toyota convoca recall do modelo Lexus

A Toyota convocou os donos dos veículos Lexus CT200h, fabricados entre 25/11/16 a 3/2/17, a agendarem em uma concessionária da marca a substituição do conjunto do tanque de combustível. Informações: 0800 5398 727.

Argo, Mobi e Uno

Fiat faz recall de três modelos de veículos

A Fiat convocou os donos dos modelos Mobi 2016 a 2018, Argo 2017 e 2018 e Uno 2014 a 2018 a agendarem em uma concessionária da marca, a partir de 18 de dezembro, a atualização do software da central eletrônica do comando da chave de setas. Mais informações pelo telefone 0800 707 1000.

No Brasil

IPO do Burguer King movimenta R$ 2,2 bi

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Burger King Brasil (BKB) movimentou R$ 2,2 bilhões, com a ação em R$ 18 no topo da faixa indicativa de preço. A demanda superou em quatro vezes a oferta, apurou o Broadcast. Contou favoravelmente para a elevada demanda a entrada de alguns fundos, nacionais e de fora, com exposição relevante, o que ajudou a ancorar a oferta.

Diz Fitch

Atraso na Reforma evidencia riscos

A agência de classificação de risco Fitch destaca em nota que "o atraso na Reforma da Previdência evidencia riscos incorporados à nossa perspectiva negativa do rating BB do Brasil". Para a agência, a janela de oportunidade para uma reforma significativa da Previdência antes da eleição de 2018 está se estreitando.