Mais notícias de Negócios: Fiec recebe fundadora de rede hoteis

01:00 · 04.05.2018

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) recebe, hoje (4), a empresária Chieko Aoki, fundadora da bandeira Blue Tree Hotels, para uma palestra sobre lições de vida e negócios. O evento acontece às 18h, na sede Fiec, com vagas limitadas. A entrada é 1 quilo de alimento.

Internacionais

MSC anuncia promoção de 2º hóspede grátis

A MSC Cruzeiros iniciou uma promoção que contempla o 2º hóspede grátis em saídas selecionadas da temporada 2018/2019 no Brasil e em destinos internacionais. Além da condição promocional, as ofertas estão disponíveis em reais e podem ser parceladas em até 10 vezes, sem juros.

Fakenews

BC nega que cédula carimbada perca valor

O Banco Central esclareceu que as cédulas carimbadas com a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os dizeres "Lula livre" não perdem o valor, mas alertou que deverão ser repostas, o que implicará custo para o País. Nas redes sociais, circularam diversas imagens de cédulas sendo carimbadas.

Encontro

Uso compartilhado em centros de pesquisa

A Finep organiza nesta sexta (4), na Universidade Estadual do Ceará, o 1º encontro do programa de apoio a centros multiusuários. A reunião contará com 8 universidades e institutos de pesquisa do Nordeste, que vão receber R$ 19,5 milhões para a criar unidades de ponta.

Em Dubai

Cipp participa de Fórum de Freezones

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém - Cipp S/A participou, de 30 de abril a 1° de maio, do 4º Fórum Mundial de Freezones/ZPEs, em Dubai, nos Emirados Árabes. Durante três dias foram discutidos, principalmente, o desenvolvimento, visão de futuro para as zonas econômicas.

Itens florestais

Produtores devem se cadastrar no Ibama

Empreendimentos que tenham como atividade a exploração de produtos e subprodutos florestais devem se cadastrar no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, para solicitar autorizações e prestar contas das atividades realizadas. O sistema pode ser acessado em: http://www.Ibama.Gov.Br/sistemas/sinaflor.

No País

Produção industrial cai 0,1% em março

A produção industrial caiu 0,1% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a março de 2017, a produção subiu 1,3%. No ano, a produção da indústria acumula alta de 3,1%. Em 12 meses, o avanço é de 2,9%.

Expectativa

Cadastro positivo pode ser votado dia 8

O presidente da Câmara dos Deputados e pré-candidato pelo BEM-RJ, Rodrigo Maia, afirmou que pretende votar o cadastro positivo na próxima terça-feira, dia 8 de maio, apesar do baixo quórum que tem sido observado no Congresso Nacional nas últimas semanas.