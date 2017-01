Mais notícias de Negócios: Ferrovia presenteia com protetor de sol

00:00 · 20.01.2017

Banhistas

A Ferrovia Eyewear acaba de lançar sua nova campanha "Ferrovia é a Cara do Verão" e segue com ações diferenciadas na Praia do Futuro. Neste fim de semana, haverá blitz com a entrega dos protetores de sol em estacionamentos próximos à Barraca Vira Verão.

No nordeste

Startup busca distribuidores

A Aya Tech, startup brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento de produtos de saúde e bem-estar com nanotecnologia, está buscando distribuidores na região Nordeste. A empresa também está cadastrando distribuidores e pontos de venda nas regiões Norte e Centro-Oeste. Objetivo é capilarizar a presença da empresa fora do Sudeste.

Diz Fiesp

Emprego volta apenas em 2018

A indústria paulista espera voltar a ter um saldo positivo sólido de empregos apenas em 2018. Para este ano, a expectativa da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) é ficar no "zero a zero". Desde 2014, foram fechadas 518 mil vagas no estado de São Paulo, de acordo com um levantamento da Fiesp que foi divulgado nessa quinta-feira (19).

Revendedora Apple

IOne é inaugurada no North Shopping

Com uma área de 150 metros quadrados e todo o mix de produtos da Apple disponível, a iOne foi inaugurada na noite de ontem (19), no North Shopping Fortaleza. Resultado de uma parceria entre a gigante americana e a cearense Ibyte, a loja também tem assistência técnica autorizada. FOTO: KLÉBER A. GONÇALVES

Pagamentos

Moderninhas agora aceitam VR Benefícios

A Moderninha Pro e Moderninha Wifi, máquinas sem aluguel do PagSeguro, e os demais leitores, agora passam a aceitar também o VR Benefícios, além dos demais cartões e modalidades já aceitos, como Mastercard, Visa, Elo (débito e crédito), Amex, Hipercard, Diners, Ticket e Sodexo.

Turismo

ABIH-CE participa de evento na Espanha

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Ceará (ABIH-CE), Eliseu Barros, participa da 37ª Edição da Feira Internacional de Turismo, que ocorre até este domingo (22) em Madrid, na Espanha. A participação é em parceria com a Secretaria do Turismo do Ceará em estande cooperado da Embratur/MTur.

Até domingo

Feirão Dafonte ocorre no RioMar Kennedy

Quem está querendo comprar um veículo pode conferir as ofertas do Feirão Dafonte, concessionária Chevrolet, que ocorre no estacionamento do shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio,3100) até este domingo (22). O evento vai das 10h às 19h, com opções de veículos novos e semi novos.