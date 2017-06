Mais notícias de Negócios: Febracis realiza workshops gratuitos

00:00 · 08.06.2017

Em Fortaleza

No próximo dia 15, a Febracis realizará workshops gratuitos sobre marketing e gestão de carreira para coaches, no RioMar Trade Center. Os interessados devem se inscrever no site www.febracis.com.br/masterclass e levar 4 kg de alimentos, que serão doados à Casa do Menor São Miguel Arcanjo.

Pesquisa

58% dos consumidores querem reduzir gastos

Os consumidores que planejam reduzir os gastos em junho chegam a 58%, de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL). Segundo a pesquisa, os principais motivos são a tentativa de economizar (23%) e os preços elevados (18%).

Hoje

Produção de frutas é discutida em Brasília

Ocorre hoje (8), em Brasília, a 51ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Fruticultura em conjunto com a 28ª Reunião Ordinária da Comissão de Fruticultura da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. No encontro serão tratados temas em evidência, como o Programa Mesa Brasil.

Brasil

OCDE alerta para piora do risco político

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), que agrupa 35 países, alerta para o recrudescimento do "risco político" no Brasil e coloca a aprovação das reformas estruturais como condição para que haja uma recuperação da situação econômica do País.

Cruzeiros

MSC oferece pacote de bebidas gratuito

Quem fizer reservas para viajar pela MSC Cruzeiros até o dia 2 de julho ganhará pacote de bebidas gratuito para as refeições. A iniciativa é válida para reservas em cabines com varanda para os roteiros nacionais e cruzeiros pelo Mediterrâneo e Emirados Árabes e as categorias para os itinerários pelo Caribe.

US$ 11,4 bi

Fluxo cambial do País fica positivo no ano

O fluxo cambial do ano até 2 de junho ficou positivo em US$ 11,482 bilhões, disse ontem (7) o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 6,914 bilhões. A saída líquida de dólares pelo canal financeiro neste ano até 2 de junho foi de US$ 16,126 bilhões. Esse resultado é fruto de entradas no valor de US$ 214,996 bilhões e de envios no total de US$ 231,121 bilhões.

Em maio

Inadimplência do consumidor cai 3,8%

A quantidade de pessoas que deixaram de pagar contas em maio cedeu 3,8% em relação a abril, mas avançou 6,7% na comparação com maio de 2016, mostram dados dessazonalizados da Boa Vista SCPC. No acumulado em 12 meses, houve queda de 3,4%. No Nordeste, houve retração de 4,8%.

No Brasil

Condições de geração de energia melhoram

No último mês, as chuvas no Sul foram fundamentais para melhoria das condições de atendimento de energia ao Sistema Interligado Nacional. Segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que se reuniu ontem, em maio, as chuvas na Região Sul chegaram a 168% da média histórica.

Em maio

Energia é destaque na alta do IPC-DI

A conta de luz foi destaque na aceleração do IPC-DI em maio. O componente do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) que apura a evolução de preços no varejo subiu 0,52% em maio, ante alta de 0,12% em abril, disse ontem (7) a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Oportunidade

Oi abre inscrições para trainee

A Oi está com inscrições abertas para seu Programa Trainee. Os candidatos devem estar formados há no máximo três anos nos cursos de Engenharia (Telecom, Elétrica, Produção, Eletrônica e Computação), Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Rede de Computadores ou Administração. As inscrições devem ser feitas até o dia 26 de junho, por meio do site www.Site.Vagas.Com.Br/oi.

Banco do Brasil

Boleto do MEI pode ser pago online

Os microempreendedores individuais (MEI) clientes do Banco do Brasil já podem efetuar pagar o boleto mensal pela internet. O vencimento ocorre no dia 20 de todos os meses e o valor corresponde a 5% do salário mínimo e mais R$ 5 de ISS e R$ 1 de ICMS. Para fazer o pagamento online do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), é preciso emitir a guia no portal do Simples Nacional.

Aponta Procon-SP

Empréstimo pessoal: juros têm leve queda

Pesquisa realizada pelo Procon-SP mostrou que, em junho, a taxa média dos juros para o empréstimo pessoal está em 6,35% ao mês, 0,02 ponto percentual menor em relação ao mês anterior, quando era de 6,37% ao mês. No caso do cheque especial, a taxa média dos bancos pesquisados foi de 13,47% ao mês, 0,01 ponto percentual menor em relação a maio (13,48%).

Divulgação

CE participa de feira de turismo no Chile

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) participou, até ontem, da Fiexpo Latinoamerica 2017, uma das principais feiras de turismo da América Latina. O evento ocorreu em Santiago, no Chile. As principais praias do Estado, as serras, a região do Cariri, a gastronomia e o artesanato do Ceará foram representados no estande.