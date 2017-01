Mais notícias de Negócios: Extra inicia hoje tradicional saldão

00:00 · 04.01.2017

Até 8 de janeiro

O Extra inicia o hoje SuperSaldão, tradicional período de descontos e condições facilitadas de pagamento. Até o dia 8 de janeiro, os clientes poderão comprar micro-ondas e fornos elétricos com 25% off . Já no segmento têxtil e de bazar, poderão ser ofertados descontos de até 60%.

Índice Itaú

Inflação continua a surpreender para baixo

O Índice Itaú de Surpresas Inflacionárias registrou -0,38% em dezembro, ficando relativamente estável em relação aos -0,37% observados em novembro. O movimento de queda foi explicado em grande parte pelo Brasil. A tendência da inflação abaixo das expectativas na Colômbia e no Chile também foi considerada no cálculo.

Credenciamento

Sebrae lança edital para consultorias

O Sebrae lançará edital neste domingo (8) para credenciar empresas de consultoria ou instrutoria interessadas em compor o cadastro nacional de prestadores de serviços da instituição. As regras e critérios do processo ficarão disponíveis no Portal Sebrae, onde constará também o link para inscrição até o dia 10 de fevereiro.

Liquida tudo

Bompreço e Hiper dão desconto de até 50%

O Walmart promove, nas lojas Bompreço e Hiper Bompreço, o Liquida Tudo até o dia 8 de janeiro. São produtos de vários departamentos da loja - nas áreas de utilidades domésticas, eletroeletrônicos, moda, alimentos e limpeza - sendo vendidos a preços com descontos de até 50%.

Aniversariantes

Multiplus dá 30% de bônus em janeiro

Os participantes Multiplus que fazem aniversário em janeiro, conforme cadastro prévio na rede, poderão aproveitar bônus de 30% ao transferirem os pontos dos cartões de crédito das instituições parceiras, além de poderem comprar pontos com desconto de 50% até o dia 9.

Puristas

Vaticano: McDonald's abre loja e incomoda

O McDonald's abriu uma loja a alguns passos da Basílica de São Pedro, no Vaticano, causando indigestão a alguns cardeais e proprietários de negócios locais. A loja foi aberta em 30 de dezembro. Quando o plano foi revelado, um de seus críticos mais contundentes foi o cardeal Elio Sgreccia.

Falha em pesagem

Hypermarcas recolhe 119 lotes de remédios

A Hypermarcas informou ontem (3) que sua subsidiária Brainfarma recolheu voluntariamente 119 lotes de medicamentos do mercado, produzidos de janeiro a março de 2016. A Hypermarcas afirmou que o recolhimento, devido a erro na pesagem, "terá custo imaterial".

Após crítica de Trump

Ford cancela aporte de US$1,6 bi no México

A Ford anunciou ontem que vai cancelar o plano de uma fábrica de US$ 1,6 bilhão no México e que injetará US$ 700 milhões em uma fábrica em Michigan, nos EUA, após fortes críticas do presidente eleito Donald Trump por causa de seus planos de investimento no México.]

Hidrelétricas

Chuvas no NE devem atingir 41% da média

As chuvas na região das hidrelétricas do Nordeste neste mês devem atingir 41% da média histórica, segundo projeção é do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A Região Sul tem a maior projeção (115%). Para o Sudeste, o ONS prevê 72% da média histórica.

FGTS

App já foi baixado 2,7 milhões de vezes

Desde o anúncio da Medida Provisória que autoriza o saque do FGTS de contas inativas, o aplicativo da Caixa que permite ao trabalhador conferir pelo celular se esse tipo de conta já foi baixado mais de 2,7 milhões de vezes. O app está disponível para Android, IOS (Apple) e Windows Phone.

Competição

Smiles mira novas parcerias em 2017

A empresa de redes de fidelidade de clientes Smiles prevê novas parcerias em 2017, com o foco principal ainda no setor aéreo e empresas ligadas à experiência de viagem. A Smiles pretende enfrentar um ambiente competitivo cada vez mais agressivo.

Em janeiro

Aneel oficializa bandeira verde

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) oficializou, em despacho publicado no Diário Oficial da União ontem, a bandeira verde nas tarifas de energia em janeiro. Isso significa que não haverá cobrança adicional na conta de luz neste mês, o que havia sido anunciado em dezembro.

Fora do trabalho

Franceses ganham 'folga de e-mail'

Os funcionários franceses conquistaram o direito de ignorar e-mails ou mensagens de celular ligados ao trabalho em horários de folga desde o primeiro dia deste ano. Entrou em vigor em 1º de janeiro uma nova lei, que foi apelidada de "direito de se desconectar".

Sócio

Mailson da Nóbrega volta à Tendências

O ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega está voltando a fazer parte da estrutura societária da Tendências Consultoria Integrada. Depois de ter deixado formalmente a empresa em julho de 2015, o economista volta como sócio à consultoria.