Mais notícias de Negócios: Espaço de coworking chega ao Via Sul

00:00 · 21.12.2016

Hoje

Em parceria com o Centro Universitário Estácio do Ceará, o Via Sul Shopping inaugura hoje um espaço coworking. O local público, fica no Piso L2, com cinco estações de trabalho, sala de reunião, acesso grátis à internet e pontos para recarregar o celular.

Comércio

Índice de Confiança do Empresário sobe 24,1%

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio cresceu 24,1% em dezembro deste ano, na comparação com dezembro de 2015, e atingiu 99,1 pontos em uma escala de zero a 200. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Amanhã

Prédio-sede da Sefin será inaugurado

Uma edificação construída em 1939, e que em 1947 foi desapropriada pela Prefeitura para a instalação. Esse será o prédio-sede da Secretaria das Finanças (Sefin) que, após reforma e restauro, será inaugurado amanhã (22), às 16h, pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Em 2017

Justiça decidirá venda de áreas da Petrobras

Em recesso, a Justiça Federal da 5ª Região só voltará a analisar no ano que vem a suspensão da venda de 100% do campo de Baúna, na Bacia de Santos, e de 50% de Tartaruga Verde, na Bacia de Campos, pela Petrobras à australiana Karoon. O tribunal volta a funcionar no dia 7 de janeiro.

Em dezembro

52,9% das lojas têm estoques adequados

Pesquisa divulgada ontem, pela Fecomercio/SP mostra que o porcentual de comerciantes de São Paulo com estoques considerados adequados subiu de 51% para 52,9% desde o mês passado. Um ano atrás, 46,4% dos lojistas tinha estoques em situação adequada.

Ofertas

Bagaggio realiza campanha de Natal

A Bagaggio está com ofertas especiais para o Natal, com diversas opções de presentes, como bolsas, mochilas, carteiras e malas. As compras nas três lojas de Fortaleza - localizadas nos shoppings Iguatemi, Benfica e Parangaba - podem ser parceladas em até seis vezes.

Em novembro

Produção de celulose tem alta de 10,5%

A produção de celulose cresceu 10,5% em novembro de 2016 ante novembro de 2015, para 1,583 milhão de toneladas. As exportações evoluíram 17,6%, para 1,070 milhão de toneladas, e as importações recuaram 28,1%, para 23 mil toneladas. No acumulado do ano, a produção cresceu 8,5%.

Messejana

Frutos de Goiás abre nova loja em Fortaleza

A gelateria Frutos de Goiás Ceará abriu uma nova unidade em Fortaleza, no Pátio Messejana, localizado na Rua Padre Pedro de Alencar, 1791. Nascida em Goiás, a gelateria chega ao Ceará sob o comando dos empresários Eduardo e Eliane Pardim, responsáveis pelas franquias no Estado.

No País

Vendas de papelão ondulado caem 2,13%

As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - caíram 2,13% em novembro de 2016 ante igual mês de 2015, para 278,419 mil toneladas. Os dados são da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).

Com crise econômica

Leilão de empresa em falência registra alta

O aumento do número de falências foi uma boa notícia ao menos para os leiloeiros. Em 2015, o volume de mercadorias anunciadas em sites do ramo disparou. Na Lut Leilões, o número de clientes que buscaram o site para vender patrimônio em busca de dinheiro rápido subiu 205% de 2014 para 2015.

No Brasil

Peruano Rafael Chang comandará a Toyota

A Toyota do Brasil anunciou ontem a troca de comando das operações locais. A partir de janeiro, o grupo será presidido pelo peruano Rafael Chang, em substituição a Koji Kondo, que retornará ao Japão. É a primeira vez em 59 anos de atuação no Brasil que a marca de automóveis terá um presidente que não é japonês.

Recursos negados

Lei de Teles segue para sanção presidencial

A Secretaria-Geral da Mesa do Senado negou recursos de senadores que pediam que o projeto do deputado Daniel Vilela (PMDB) - que atualiza a Lei de Telecomunicações - fosse votado em plenário. O projeto, que já havia sido aprovado em caráter terminativo pela comissão da Agenda Brasil, vai seguir para sanção presidencial.

Cartão de crédito

Nubank responde a clientes após polêmica

Depois de causar comoção nas redes sociais ao ameaçar fechar as portas, o Nubank se posicionou ontem sobre o potencial impacto de mudanças nas regras do mercado de cartão de crédito. De acordo com nota da fintech, empresas como o Nubank, seriam muito prejudicadas, com as novas medidas do governo federal.

Modernização

Presidente do INSS fala sobre Previdência

O presidente do INSS, Leonardo Gadelha esteve reunido com a secretária do Desenvolvimento Econômico, Nicolle Barbosa, para falar de iniciativas para modernizar a Previdência Social. Uma delas é o programa Meu INSS, iniciativa que permitirá ao trabalhador acompanhar a situação do seu seguro social.