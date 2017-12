Mais notícias de Negócios — Energia: seleção para intercâmbio no Japão

01:00 · 21.12.2017

Jovens brasileiros têm a chance de participar de um intercâmbio de trabalho de até três meses para atuarem na sede da uma das principais empresas de energia renovável do mundo em Tóquio, no Japão, a Shizen Energy. As inscrições vão até 9 de janeiro. Informações no link https://goo.Gl/qap85A.

Trimestre

Economias emergentes crescem 6,1%, diz IFF

O índice de crescimento das economias emergentes calculado pelo Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) avançou 6,1% no trimestre até novembro em relação a igual período do ano passado, considerando-se fatores sazonais. Nos três meses até outubro, o ganho havia sido um pouco menor, de 5,9%.

Capital

Réveillon: reservas já estão em 91,68%

As reservas efetivadas para o Réveillon para os hotéis do Ceará já estão em 91,68% da ocupação total, segundo o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Ceará (Abih), Darlan Leite. Estimativa é o número ultrapasse os 95%. Para janeiro de 2018, as reservas efetivadas já acumulam 77,27% do total.

Brasil

Ipea projeta avanço de 1,1% no PIB deste ano

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) projeta um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,1% em 2017 ante 2016 e de 3,0% em 2018 ante 2017, conforme a seção da Carta de Conjuntura sobre conjuntura macroeconômica divulgada ontem. No 4º trimestre deste ano, a alta deve ser de 0,2%.

Em novembro

Venda de papelão ondulado sobe 7,94%

As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens cresceram 7,94% em novembro na comparação com igual mês de 2016, mas caíram 1,51% sobre outubro, para 308,036 mil toneladas, disse a Associação Brasileira de Papelão Ondulado. No acumulado do ano, as vendas cresceram 5,01%.