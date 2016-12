Mais notícias de Negócios: Endeavor seleciona empresa cearense

00:00 · 22.12.2016

PAINEL INTERNACIONAL

A cearense Fortbrasil Administradora de Cartões de Créditos foi selecionada pela Endeavor para figurar em sua rede estratégica durante painel internacional de seleção realizado neste mês em Palo Alto, na Califórnia (EUA), organizado pelo braço internacional da Endeavor.

Novembro

Onix é líder entre os 0Km mais financiados

Em novembro, o Onix, da Chevrolet, manteve a liderança no ranking de automóveis leves novos mais financiados, com 8.581 unidades vendidas a crédito. No acumulado do ano, o modelo também segue na primeira posição, com 81.979 unidades. O dado é da Unidade de Financiamentos da Cetip.

Pequenos credores

Justiça autoriza conciliação da Oi

O juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, responsável pelo processo de recuperação judicial da Oi, autorizou uma mediação para priorizar o pagamento de pequenos credores da empresa (têm a receber até R$ 50 mil da Oi).

EM FORTALEZA

BB inaugura novas unidades digitais

O Banco do Brasil (BB) inaugura hoje (22), às 9h30, duas unidades digitais em Fortaleza. O novo "Escritório Exclusivo Digital" é o 1º do modelo digital para pessoas físicas com renda mensal entre R$ 4 mil e R$ 8 mil no Ceará. A Capital também passar a contar com um "Escritório de Negócios MPE".

MICROS E PEQUENAS

Pontualidade de pagamentos recua

A pontualidade de pagamentos das micros e pequenas empresas atingiu 95,3% em novembro/16. Isso significa que a cada 1.000 pagamentos realizados, 953 foram quitados à vista ou com atraso máximo de sete dias. Este nível de pontualidade foi menor que o observado em novembro do ano passado: 95,8%.

HOJE

Estado paga segunda parcela do 13º salário

O Governo do Ceará paga hoje (22) a segunda parcela do 13º salário dos mais de 140 mil servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas. A medida deverá injetar aproximadamente R$ 400 milhões na economia cearense no mês de dezembro. A primeira parcela do 13º foi paga em 5 de julho último.

CONSUMO REDUZIDO

Na crise, brasileiro prioriza a família

Uma pesquisa da agência Dim&Canzian feita com cerca de 550 pessoas indica que, na crise econômica, os laços familiares ficam mais fortes; as compras por impulso perdem espaço para as de itens essenciais; os produtos usados ficam mais importantes e as saídas com amigos são trocadas por eventos em casa.

DONA DA NUTELLA

Ferrero consome 1/3 das avelãs do mundo

Com 70 anos, a empresa italiana Ferrero abrange um terço do consumo mundial de avelãs, considerando todos os seus produtos e a fabricação de suas 22 unidades espalhadas em todo o mundo. Além disso, a fabricação apenas da Nutella atinge uma quantidade anual equivalente ao Empire State Building.

Aeroporto

Diárias especiais para estacionamento

O estacionamento do Aeroporto Internacional Pinto Martins, de Fortaleza, anunciou uma tarifa diferenciada para clientes de longa permanência. Entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, quem utilizar o serviço por entre quatro e dez dias pagará apenas um valor fixo de R$ 180. As diárias adicionais serão cobradas no valor de R$ 50.

Disputa

Santander quer ganhar clientes

O Santander perdeu para o Itaú a disputa pela operação de varejo do Citi no Brasil, mas deu um drible no concorrente ao fechar parceria com o programa de benefícios da American Airlines. O banco espanhol passará a emitir cartões vinculados à companhia aérea a partir de março.

R$ 190 mi

Americanas vai emitir Promissórias

A Lojas Americanas fará uma emissão de Notas Promissórias no valor de R$ 190 milhões, por meio de oferta pública com esforços restritos. A operação será feita em série única, e o prazo de vencimento é de três anos. A remuneração será equivalente a 112% das taxas médias diárias do Depósito Interfinanceiro.

R$ 1,5 bilhão

Recuperação da Colombo é rejeitada

O grupo Colombo, dono da rede de lojas de roupas masculinas, teve o plano de recuperação extrajudicial rejeitado na segunda-feira, 19, na 2.ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. A empresa havia fechado, em junho, acordo de recuperação extrajudicial para renegociar a dívida uma dívida de R$ 1,5 bilhão.

Acumulado do ano

Supermercados: vendas crescem 1,51%

As vendas do setor de supermercados tiveram alta de 1,51% de janeiro a novembro, na comparação com igual período de 2015, considerando os valores deflacionados pelo IPCA. As informações são da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Aponta FGV

Confiança na indústria recua em dezembro

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) apurado na prévia da sondagem de dezembro caiu 2,9 pontos na passagem de novembro para dezembro, alcançando 84,1 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador tinha avançado 0,4 ponto no mês anterior.

Do Brasil

Saída de dólares supera entrada em US$ 2 bi

A saída de dólares no Brasil superou o ingresso de recursos em US$ 2,04 bilhões no acumulado do mês de dezembro, até a última sexta-feira (16). Os dados foram divulgados ontem pelo Banco Central ontem. Em outubro e novembro, houve entrada de recursos no país.

Cartão multicash

Parceria entre GPA e Multiplus avança

A parceria entre o GPA e a Multiplus foi ampliada. A partir de agora, todos os participantes da rede Multiplus poderão efetuar resgates em produtos nas lojas físicas e e-commerce Extra, Pão de Açúcar, Assaí, Casas Bahia e Pontofrio em todo o Brasil, com o cartão Multicash.