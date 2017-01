Mais notícias de Negócios: Empresas demandam 2,2% menos crédito

00:00 · 24.01.2017

Diz Serasa

procura das empresas por crédito caiu 2,2%, em 2016, em comparação com o ano anterior, segundo pesquisa da Serasa Experian. A consultoria destacou que é o pior resultado dos últimos quatro anos. Em 2015, a busca dos empreendedores por empréstimos retraiu 1,9%.

Airbag

Honda faz recall de 34,5 mil carros

A Honda anunciou recall de 34.530 veículos. A empresa fez a convocação de modelos Fit, City, Civic e Accord para substituição preventiva do insuflador do airbag do passageiro. Os proprietários devem ir a uma concessionária da marca para efetuar a troca da peça gratuitamente.

Programação especial

Dia do Aposentado é comemorado na Capital

O Shopping Benfica realiza programação especial na semana em que se comemora o Dia do Aposentado, celebrado hoje (24). Nesta terça-feira, das 10h às 17h, o público poderá participar de avaliações com alunos do curso de Fisioterapia da Fametro, que devem falar sobre prevenção de queda.

Bilionário

Egípcio poderá rever proposta feita à Oi

O bilionário egípcio Naguib Sawiris poderá fazer mudanças na proposta de reestruturação apresentada à Oi no mês passado, caso seja preciso. O documento foi elaborado em parceria com credores como uma alternativa ao plano de recuperação judicial entregue pela companhia em setembro.

3ª semana de janeiro

Superávit da balança é de US$ 1,058 bilhão

A balança comercial do Brasil registrou superávit de US$ 1,058 bilhão na terceira semana de janeiro, divulgou ontem o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. As exportações somaram US$ 3,837 bilhões, e as importações, US$ 2,779 bilhões.