Mais notícias de Negócios: Embraer pode fechar fábricas em 10 anos

01:00 · 14.07.2018

As fábricas da Embraer não se sustentarão caso a empresa brasileira e a Boeing não garantam novos projetos no Brasil para o futuro - algo que ambas não prometem no momento, dizem os sindicatos de metalúrgicos. Sem projetos, o diretor do Sindicato de São José dos Campos afirma que as fábricas podem ser fechadas em até 10 anos.

Pela Adobe

Ipad deve receber edição do Photoshop

Segundo informações da Bloomberg, a Adobe confirmou que deverá lançar uma versão completa do software de edição de imagens, Photoshop. A publicação ainda afirma que a medida faz parte da estratégia da Abode para impulsionar número de assinaturas digitais, que está prevista para ser lançada em sua conferência em outubro.

Nessa sexta

Diretor-presidente da Cielo renuncia

O diretor-presidente da Cielo, Eduardo Campozana Gouveia. Ele será substituído interinamente pelo então vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores da companhia, Clovis Poggetti Junior. Gouveia justificou a saída por questões pessoais e familiares para deixar o comando da Cielo.

Gasolina

Preço médio nas refinarias cai 1,75%

A Petrobras anuncia que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, que entra em vigor neste sábado, 14, será de R$ 1,9970, indicando queda de 1,75% ante o atual valor de R$ 2,0326.

Consulta do Pré-Sal

ANP recebe 408 contribuições

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou hoje (13), durante audiência pública recebeu 408 contribuições relacionadas ao pré-edital e das minutas de contratos da 5ª Rodada de Partilha de Produção no Pré-Sal.