Mais notícias de Negócios: EDP entre as três melhores empresas

01:00 · 19.12.2017

A EDP Brasil, empresa que atua em todos os segmentos da cadeia elétrica, é a única brasileira no "Top 3" do ranking da Vigeo Eiris, instituição internacional que avalia o desempenho e a gestão das companhias nas áreas ambiental, social e de governança. No Ceará, a EDP administra a UTE Pecém, com capacidade instalada de 720 MW, correspondente a cerca de 45% da energia consumida no Estado.

Período de Natal

Ricardo Eletro espera alta de 5% nas vendas

A Ricardo Eletro, marca da holding Máquina de Vendas, projeta alta de 5% nas vendas de Natal deste ano. A varejista aposta em frete grátis, descontos e parcelamento facilitado para atrair o consumidor. Com integração 100% entre lojas físicas e digital, os clientes podem aproveitar os mesmos preços do site nas lojas. São mais de 100 itens com preços promocionais, entre 10% e 70% de descontos.

Licença da Fecomércio

Luiz Gastão assume Sesc e Senac do RJ

Luiz Gastão Bittencourt se licenciou ontem (18) da presidência da Fecomércio-CE, para assumir interinamente a presidência dos conselhos do Sesc e do Senac do Rio de Janeiro. O convite foi feito pelo presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Antônio Oliveira Santos, após o STJ afastar Orlando Diniz do comando das instituições.

Estima EBIT

E-commerce deve faturar R$ 8,7 bilhões

O e-commerce deverá faturar R$ 8,7 bilhões no Natal de 2017, crescimento nominal de 13% ante igual período do ano anterior, aponta a Ebit, empresa referência em informações sobre o comércio eletrônico brasileiro. O número de pedidos deve crescer 11%, de 16,6 milhões para 18,4 milhões, enquanto o tíquete médio apresentará uma tímida elevação de 2%, de R$ 463 para R$ 471.

Fanquias

Natura vai acelerar expansão da rede

A Natura, uma das maiores empresas de venda direta do mundo, está acelerando o passo de sua expansão no varejo ao mesmo tempo em que busca reforçar a atuação das consultoras. Dentro de sua estratégia, a companhia está dando maior velocidade a um plano de abertura de franquias, depois de ter chegado a 54 lojas em 2017.

Tentativas de veto

Oi realiza assembleia de credores hoje

A Oi distribuiu ontem (18) uma nota à imprensa reafirmando que a assembleia geral de credores do processo de recuperação judicial está mantida para o dia de hoje. Isso obedece a uma determinação da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Acionistas mais influentes tentaram vetar a assembleia.

Classificação de risco

Meirelles conversará com agências na quinta

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversará na manhã de quinta-feira (21) com representantes das principais agências de classificação de risco por teleconferência. O Ministério informou que ele falará sobre a Reforma da Previdência e as perspectivas para a economia brasileira em 2018.

Petrobras

Produção deve subir em 300 mil barris/dia

O ano de 2018 será singular para a Petrobras, segundo o diretor de Assuntos Corporativos, Hugo Repsold. Ele destaca a entrada de sete unidades de produção durante o próximo ano. Esse incremento irá contribuir para ampliar a extração de petróleo pela estatal em 300 mil barris por dia (bpd) de 2018 para 2019.

Em queda

Burguer King estreia na Bolsa

O presidente do Burger King Brasil, Iuri Miranda, destacou esforços de busca de eficiência e crescimento da companhia em seu discurso na cerimônia de início das negociações das ações da empresa na Bolsa brasileira, realizada ontem (18). Os papéis do Burguer King terminaram a sessão com queda de 1,94%, para R$ 17,65.

Direito do consumidor

Mercosul irá avaliar proposta do Brasil

A reunião de cúpula do Mercosul, marcada para a próxima quinta-feira (21) poderá aprovar uma proposta brasileira que trata do direito do consumidor que adquirir mercadorias de outro país no bloco. Ela abrange, inclusive, as compras online, um tema novo no campo de regulamentos internacionais.