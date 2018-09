Mais notícias de Negócios: economia deve crescer 3% ao ano

01:00 · 15.09.2018

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo de Oliveira, previu crescimento de 3% ao ano da economia brasileira nos próximos anos, "sem problemas". "Mas precisamos fazer a Reforma da Previdência", acrescentou.

Máxima de R$ 2,2514

Preço da gasolina nas refinarias é mantido

A Petrobras anunciou a manutenção do preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias em R$ 2,2514 para este sábado (15). Com isso, o combustível permanece na máxima histórica desde que a estatal passou a divulgar o preço médio diariamente em seu site, em 19 de fevereiro.

Em setembro

Inflação pelo IGP-10 sobe para 1,2%

O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) registrou uma inflação de 1,2% em setembro, percentual bem superior ao 0,51% de agosto e ao 0,39% de setembro de 2017. Com isso, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV), o índice acumula taxas de inflação de 7,89% no ano e de 9,66% em 12 meses.

Em agosto

Exportação recorde de carne bovina in natura

A quantidade de carne bovina in natura comercializada no exterior apresentou recorde mensal no resultado de agosto, com 144,42 mil toneladas negociadas, aumento de 17,6%, e de 13,5% de crescimento em valor (US$ 590 milhões). Os principais destinos foram a China e Hong Kong.

Pinças dos freios

Mercedes-Benz anuncia recall

A Mercedes-Benz anunciou na sexta-feira (14) o recall dos veículos GLE e GLS, fabricados entre abril e junho de 2018. De acordo com a montadora, foi constatada a possibilidade de as pinças dos freios traseiros terem sido fabricadas fora da especificação técnica. Informações: 0800 970 9090.

Em dois meses

Preços de massas e pães sobem 10%

Desde julho, os preços de produtos à base de trigo, como massas alimentícias, pães e biscoitos, além da própria farinha de trigo, já aumentaram em até 10%, segundo estimativas de entidades que representam a indústria do setor no País. O percentual é quase 40 vezes a inflação oficial média dos últimos dois meses, que subiu 0,24% em agosto.

Em transferência

Multiplus dá até 45% de pontos extras

Até a próxima quarta-feira (19) a Multiplus dará até 45% de pontos extras para quem transferir os pontos dos cartões de crédito elegíveis à promoção para a rede de fidelidade. Para receber os pontos extras, antes de realizar a transferência, o participante deverá se cadastrar na promoção. Mais informações no pontosmultiplus.Com.Br.

Insegurança

Correios terão que indenizar carteiros

Os Correios foram condenados pela Justiça do Trabalho a pagar uma indenização de R$ 500 mil por danos morais coletivos por expor carteiros a situação de insegurança. A sentença é da 10ª Vara do Trabalho de Campinas e responde a uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Cabe recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Na Argentina

Alpagartas vende 22,5% da Topper

A Alpargatas fechou a venda de 22,5% da unidade de negócios relacionada à marca Topper na Argentina e no mundo para o empresário Carlos Wizard. A transação acontece por meio da venda de participação acionária na Alpargatas S.A.I C. (ASAIC). A operação será efetivada após a separação dos ativos e passivos não relacionados à Topper.

Em 2018

Loterias Caixa arrecadam R$ 8,3 bi

Apenas no ano de 2018, a arrecadação das Loterias Caixa já atingiu R$ 8,3 bilhões, com mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios ofertados aos apostadores. As Loterias Caixa comemoram 56 anos neste sábado (15). O primeiro sorteio da Loteria Federal foi realizado em 15 de setembro de 1962 e a data passou a ser comemorada como aniversário.